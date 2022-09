MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 02/09/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES

SAFRA DO MELÃO 2022/2023 DEVE MOVIMENTAR MAIS DE R$ 1 BILHÃO

SECRETARIA DE SAÚDE CONFIRMA SEGUNDO CASO DA VARÍOLA DOS MACACOS EM MOSSORÓ

COBERTURA VACINAL CONTRA RAIVA EM MOSSORÓ CHEGA A 63%; CONFIRA OS PONTOS DE VACINAÇÃO NESTA SEXTA, 2

“ELE TENTOU ME MATAR. EU NÃO ME SINTO SEGURA COM ELE SOLTO”, DIZ MULHER AGREDIDA PELO EX NO BOA VISTA

PETROBRAS ANUNCIA NOVA REDUÇÃO DE R$ 0,25 NO LITRO DO DIESEL PARA AS DISTRIBUIDORAS

DESEMBARGADOR CORNÉLIO ALVES TOMA POSSE COMO NOVO PRESIDENTE DO TRE-RN

TSE: ELEITOR QUE SE RECUSAR A ENTREGAR CELULAR AO MESÁRIO NÃO PODERÁ VOTAR

E O ENTREVISTADO DE HOJE SERÁ O SECRETÁRIO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, FRANK FELIZARDO, QUE VAI FALAR SOBRE O ORÇAMENTO DE R$ 1 BILHÃO E 190 MILHÕES PARA INVESTIMENTOS NA PREFEITURA DE MOSSORÓ