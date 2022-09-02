04 SET 2022 | ATUALIZADO 14:54
MOSSORÓ
02/09/2022 08:08
Atualizado
02/09/2022 08:45

MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 02/09/2022

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Confira os destaques desta sexta-feira (02) do programa Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio, a partir das 8h30, na Rádio Difusora de Mossoró. Acompanhe ao vivo, também, no canal 12 Hora, no Youtube, e nas redes sociais do Mossoró Hoje.

Cidade Verde Março 2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES

SAFRA DO MELÃO 2022/2023 DEVE MOVIMENTAR MAIS DE R$ 1 BILHÃO

SECRETARIA DE SAÚDE CONFIRMA SEGUNDO CASO DA VARÍOLA DOS MACACOS EM MOSSORÓ

COBERTURA VACINAL CONTRA RAIVA EM MOSSORÓ CHEGA A 63%; CONFIRA OS PONTOS DE VACINAÇÃO NESTA SEXTA, 2

“ELE TENTOU ME MATAR. EU NÃO ME SINTO SEGURA COM ELE SOLTO”, DIZ MULHER AGREDIDA PELO EX NO BOA VISTA

PETROBRAS ANUNCIA NOVA REDUÇÃO DE R$ 0,25 NO LITRO DO DIESEL PARA AS DISTRIBUIDORAS

DESEMBARGADOR CORNÉLIO ALVES TOMA POSSE COMO NOVO PRESIDENTE DO TRE-RN

TSE: ELEITOR QUE SE RECUSAR A ENTREGAR CELULAR AO MESÁRIO NÃO PODERÁ VOTAR

E O ENTREVISTADO DE HOJE SERÁ O SECRETÁRIO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, FRANK FELIZARDO, QUE VAI FALAR SOBRE O ORÇAMENTO DE R$ 1 BILHÃO E 190 MILHÕES PARA INVESTIMENTOS NA PREFEITURA DE MOSSORÓ

Cidade Jardim Alto do Sumaré

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Campos do Conde: MP recomenda que Prefeitura fiscalize fechamentos de vias públicas

Secretário de Planejamento de Mossoró, professor Frank Felizardo disse que anualmente se aprovava um valor e se investia outro bem superior, sem qualquer planejamento ou transparência (Veja gráfico). Segundo ele, agora o orçamento é real, permitindo assim que o cidadão mossoroense saiba o que vai ser investido com planejamento, responsabilidade, com o cidadão podendo fiscalizar e cobrar resultados; Frank frisou que até o final de 2022, a Prefeitura deve investir R$ 1.08 e nada mais justo do que um orçamento de 2023 ficar em R$ 1.19 bi.

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Mais de R$ 1 bilhão deve ser movimentado a partir da produção de mais de 400 mil toneladas de melão

Cobertura vacinal contra raiva em Mossoró chega a 63%; confira os pontos de vacinação nesta sexta, 2. De acordo com o último balanço realizado pelo CCZ, o número de caninos e felinos imunizados contra a raiva no município era de 24.073. A estimativa do órgão é imunizar 80% dos 38.118 animais domiciliares na segunda maior cidade do Rio Grande do Norte. A campanha de vacinação antirrábica teve início em 4 de julho e se estenderá até 28 de outubro. O Dia D está marcado para 10 de setembro.

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“A Largada da Safra do Melão visa mostrar tudo que a fruticultura representa para o município”

Notas

UNP Agosto de 2022

Publicidades

UNP Setembro 2022
de JP

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Em suas propostas, o item Inovação tem espaço especial, porque, para ele, não se pode falar de avanço sem citar a inovação tecnológica. "Tenho projetos já aprovados na área e propostas inovadoras para fazer muito mais no Rio Grande do Norte", explicou o candidato Lawrence Amorim, que em Mossoró recebe o apoio do prefeito Allyson Bezerra. Candidato realiza carreata neste sábado, partido do Aeroporto.

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Começou pelo município de Patu, onde foi recebida pelo prefeito Rivelino Câmara. Depois passou por Messias Targino, Janduis, Campo Grande e Upanema, tendo encerrado a sexta-feira, 2, de carreata no bairro Santo Antônio, Mossoró. Neste final de semana, pretende está em Tibau, Grossos, Portalegre e, entre outras cidades, o município de Apodi, onde será recebida pelo prefeito Alan Silveira

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