Mais de R$ 1 bilhão deve ser movimentado a partir da produção de mais de 400 mil toneladas de melão

Em evento realizado no final da tarde desta quinta-feira (1ª), na Estação das Artes, foi dada a largada a Safra do Melão 2022/2023 em Mossoró.

A programação, que marcou o início do período de colheita da fruta na região, reuniu produtores, autoridades do segmento e representantes de instituições ligadas ao setor.

Esta é a segunda edição do evento. A expectativa é que a safra movimente mais de R$ 1 bilhão, a partir da produção de mais de 400 mil toneladas de melão.

“É uma grande satisfação receber a comunidade mossoroense nesse momento tão feliz. Estamos agora mandando os nossos primeiros contêineres para o mercado europeu, mercado norte-americano. Estamos entusiasmados, ao lado de gente comprometida, para vencermos as dificuldades e conseguirmos êxito e uma excelente safra”, destacou Fábio Queiroga, presidente do Comitê Executivo de Fruticultura do Rio Grande do Norte (COEX).

Fábio pontua ainda que o período que vai de agosto a janeiro é sempre o mais promissor para a safra do melão, mas ressalta que a produção acontece praticamente durante todo o ano.

“Produzimos praticamente o ano todo, mas o forte é entre agosto e janeiro. Temos uma expectativa para 400 mil toneladas de melão nesse ano, com uma receita aproximada de um R$ 1 bilhão”, comentou.

O presidente da Coex também adiantou durante a Largada da Safra do Melão detalhes sobre a próxima edição da Feira Internacional da Fruticultura Tropical Irrigada (EXPOFRUIT), que vai acontecer em 2023.

Fábio revelou que já foram comercializados cerca de 300 stands, volume que já supera em 36% o total de espaços vendidos na última edição do evento. Já está confirmada também a presença de representantes de 16 países na feira.

O secretário municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Mossoró, Faviano Moreira, reforçou a importância da 2ª Largada da Safra do Melão.

“O objetivo do evento é dar visibilidade ao início da safra, trazer o produtor, mostrar aqui as carretas, todo o entorno da cadeia produtiva da fruticultura, para que realmente o mossoroense, aquele que não tem tanta condição de ir às fazendas, visitar as propriedades, consiga ver tudo que cerca a cadeia produtiva do melão” disse.

“A cadeia da fruticultura, em especial a do melão, que talvez seja a mais tecnificada e mais empresarial, ela representa o maior item na pauta de produção, o maior item inclusive na pauta de exportação de frutas do estado, e o cenário onde nós temos a maior quantidade de empregos aqui da região. Esse evento tenta mostrar isso para o mossoroense, que ele compreenda e tenha orgulho de fazer parte da terra do melão”, afirmou Faviano.





O produtor Ajax Dantas enfatiza que a Largada da Safra do Melão é importante para intensificar a divulgação do setor.

“É muito importante essa divulgação, esse fortalecimento da parceria com a Prefeitura de Mossoró. Tudo isso é de grande revelânia para o setor, para o desenvolvimento da região. Essa safra será desafiadora”, relatou.

Durante o evento na Estação das Artes o público presente teve a oportunidade de degustar a fruta e novidades como uma cerveja em que um dos ingredientes principais é o melão.

“Toda cerveja tem sua base no malte, e quando você fruta ela é apenas um aditivo. Dessa vez a gente experimentou com melão. Acabou que deu certo, a cerveja ficou muito boa, diferente, de paladar espetacular”, revelou Gilberto Carvalho, proprietário da Cervejaria Bacurim.





A Universidade Federal Rural do Semi-árido (UFERSA) é uma das instituições parceiras da Largada da Safra do Melão. A reitora Ludimilla Oliveira prestigiou o evento.

“A importância desse evento, não só para a região, mas para a comunidade acadêmica é o resultado de pesquisas, resultado do ensino de excelência, afinal de contas o mercado produtor, a área de fruticultura da nossa região é muito bem abrigada e tem como profissionais pessoas formadas na nossa Ufersa, que hoje tem 55 anos. Um evento como esse a Ufersa jamais poderia deixar de participar”.

A Largada da Safra do Melão é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Mossoró, Coex, Ufersa e Sebrae. Participaram do evento na Estação das Artes representantes de instituições como o Ministério da Agricultura, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte (FAERN), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).

E ainda: Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN), Câmara dos Dirigentes Lojistas de Mossoró (CDL), Promoexpo, Sindicato do Comércio Varejista de Mossoró (SINDILOJAS), Caixa Econômica Federal, Companhia Energética do RN (COSERN), Instituto de Gestão de Águas do RN (IGARN) e a prefeita do município de Carnaubais, Marineide Diniz, além de secretários municipais e servidores da Prefeitura de Mossoró.