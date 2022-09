Obras de passagem molhada para interligar comunidades de Mossoró seguem em ritmo acelerado

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB) está com obra em andamento para construção de uma passagem molhada que irá interligar as comunidades rurais de Melancias e Mulunguzinho, na zona rural de Mossoró.

Quem passa pelo trecho em obras constata a evolução dos serviços a partir dos trabalhos realizados pela equipe. O andamento da obra segue dentro do cronograma estabelecido para que muito em breve os moradores de toda a região possam usufruir do acesso com segurança.

“Estamos trabalhando intensamente para promoção de melhorias na vida de todos os mossoroenses. As obras estão sendo realizadas nos quatro cantos da cidade, beneficiando também as famílias da zona rural do nosso município. São investimentos importantes em infraestrutura para a garantia de acessibilidade e segurança”, destacou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura.

Esta obra é mais um dos investimentos realizados pela administração pública municipal na valorização e melhoria da qualidade de vida dos moradores das comunidades rurais do município.

“Essa obra é uma solicitação de várias comunidades que utilizam o trecho para se locomover e escoar produtos. As comunidades de Melancias, Carmo, Mulunguzinho, Cordão de Sombra, Sussuarana serão contempladas com a passagem molhada que irá dar garantia de acessibilidade sem risco a todos que moram na região”, pontuou Faviano Moreira, titular da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU).