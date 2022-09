Polícia registra quatro assassinatos nas últimas 12 horas na região de Mossoró

Em Itajá, o registro policial aponta que a vítima é conhecida por Sapo. Ele sofreu vários tiros e morreu no local. Em Porto do Mangue, as vítimas são Ranier Carlos, residente na cidade, e Luiz Fernando, de Recife. Já em Apodi, a vítima é conhecida por Dedé de Lúcia Miranda, baleado e morto na Baixa do Caic. Os três casos serão investigados pela Polícia Civil

A equipe do Instituto Técnico-científico de Polícia de Mossoró, junto com policiais civis de plantão, foi acionada para ocorrências de um assassinato em Itajá/RN e de duplo homicídio na cidade de Porto do Mangue/RN, na noite deste sábado, para domingo, dia 4.

Os policiais miliares lotados na cidade de Porto do Mangue relataram que foram acionados após ocorrências de vários tiros. No local, eles encontraram os corpos de Ranier Carlos de Lima dos Santos, de 28 anos, natural da cidade de Porto do Mangue.

Perto do local que se encontrava o corpo de Ranier, os policiais encontraram o corpo de Luiz Fernando Ferreira Lira da Silva, de 20 anos, natural de Recife/PE. Os corpos apresentavam perfurações de tiros de espingarda calibre 12. Havia indícios de mais de um criminoso.

Na cidade de Itajá, a Polícia Militar também relatou ter sido acionada pelos moradores para atender ocorrência de tiros em via pública. No local, encontraram o corpo de Francisco Wesley de Oliveira, de 23 anos, conhecido por Sapo. Neste crime foram usadas várias armas.

Em Apodi, o crime aconteceu também durante à noite do sábado, 3. O assassinato aconteceu na região da Baixa do Caic. A vítima é conhecida por Dedé de Lúcia Miranda, que já figura como suspeito de um crime de homicídio ocorrida no município.

Os corpos das vítimas foram removidos para exames mais apurados na sede do ITEP, em Mossoró. Os casos serão investigados pela Polícia Civil.