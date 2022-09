Em obras desde 2018, UBS do Jardim das Palmeiras é entregue pela prefeitura de Mossoró. Nesta segunda-feira (5), a Prefeitura de Mossoró realizou a entrega da UBS Maria Neide da Silva Souza, no conjunto Jardim das Palmeiras. A UBS, construída pela administração pública municipal, conta com consultórios médicos, consultório ginecológico, gabinetes odontológicos totalmente equipados, sala de demonstração e educação à saúde, curativo, triagem, imunização, nebulização, farmácia, esterilização. A unidade básica de saúde vem para resolver uma demanda de mais de uma década dos moradores da região que passam a contar com um novo prédio, totalmente acessível.

Moradores do conjunto Jardim das Palmeiras, localizado na região do bairro Dom Jaime Câmara, zona Leste da cidade, agora contam com uma nova unidade básica de saúde. Nesta segunda-feira (5), a Prefeitura de Mossoró realizou a entrega da UBS Maria Neide da Silva Souza.



A UBS, construída pela administração pública municipal, conta com consultórios médicos, consultório ginecológico, gabinetes odontológicos totalmente equipados, sala de demonstração e educação à saúde, curativo, triagem, imunização, nebulização, farmácia, esterilização.

A unidade básica de saúde vem para resolver uma demanda de mais de uma década dos moradores da região que passam a contar com um novo prédio, totalmente acessível. “É uma UBS que estava em construção há quase dez anos e foi nesta gestão que realizamos a conclusão e estamos entregando o prédio novo à população. A UBS é entregue funcionando com equipes trabalhando. A antiga UBS não contava com a estrutura necessária para atender à população. Agora os moradores recebem um equipamento funcionando com qualidade e bem estruturado”, destacou Morgana Dantas, titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).



A construção da UBS e o seu pleno funcionamento possibilita melhores condições de trabalho aos servidores e qualidade no atendimento prestado ao público. “Nós estamos recebendo uma UBS estruturada e equipada com equipamentos e materiais necessários, num local adequado, aonde a população vai se sentir à vontade. O sentimento é de gratidão, pois hoje temos um ambiente tranquilo e bom para trabalhar”, frisou Jonas Gabriel, diretor da UBS Maria Neide da Silva Souza.

Dona Ana Pereira, moradora da localidade, prestigiou o ato de entrega da nova UBS, enaltecendo a importância do equipamento para sua vida. “Com a nova UBS as dificuldades diminuem, pois é muito importante ter os serviços aqui. Tudo ficou mais fácil, pois tenho uma filha que necessita de cuidados especiais. Estou muito feliz”, disse.



“Há tempos que a comunidade esperava por essa UBS. A unidade que a gente era atendida estava bastante desgastada com o teto comprometido. Hoje, estamos presenciando outra realidade com a entrega da nova UBS. O pessoal vai ter atendimento de qualidade com os profissionais e que ganha com isso é a população”, declarou Mayane Rocha, recepcionista.



“É mais um equipamento entregue à população aqui no Dom Jaime. Um equipamento público novo, moderno, acessível que foi construído para atender bem à população com mais de 16 salas. Um prédio construído para prestação de serviços de qualidade com salas climatizadas”, pontuou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos.

A UBS localizada no conjunto Jardim das Palmeiras possui aproximadamente 420 m² de área construída. A unidade conta ainda com setor de administração, assistente social, recepção/registro (SAME) e arquivo, copa, almoxarifado e banheiros acessíveis.