Prefeitura de Mossoró realiza do desfile cívico-militar nesta quarta-feira, 07

O Brasil comemora nesta quarta-feira, 7 de setembro, o bicentenário da Independência. Em Mossoró, a data será celebrada com o tradicional desfile cívico-militar, que volta a acontecer após não ter sido realizado em 2020 e 2021 em virtude da pandemia de Covid-19. A programação será iniciada às 7h30, com revista às tropas pelo prefeito Allyson Bezerra, secretário municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, Cledinilson Morais, e o coronel Walmary Costa, do Comando de Policiamento Regional (CPR) 1, da Polícia Militar.



Na sequência, às 7h50, haverá o hasteamento das bandeiras e execução do Hino Nacional pela Banda Sinfônica Artur Paraguai, ao lado da estrutura montada no adro da Capela de São Vicente. Haverá ainda menção a ex-combatentes. O desfile começa às 8h, partindo da Escola de Artes, na avenida Alberto Maranhão.



A Banda Artur Paraguai abre o desfile, seguida da Rede Municipal de Ensino, que estará representada por mais de 300 alunos e servidores da Educação. Em seguida, a Fanfarra Independente ocupará a avenida Alberto Maranhão. Logo após, será a vez dos alunos da Escola do Serviço Social da Indústria (SESI) participarem do desfile.



Em relação às forças de segurança, agentes municipais de trânsito e guardas civis municipais vão desfilar com efetivo a pé e em viaturas. O Exército Brasileiro, em Mossoró representado pelo Tiro de Guerra 07/010, participará com exibições da fanfarra e atiradores do destacamento.



A Polícia Rodoviária Federal também vai apresentar os veículos pertencentes à instituição. A Polícia Penal do RN participará do desfile cívico-militar, bem como o Corpo de Bombeiros, Destacamento de Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar, Departamento Penitenciário Federal e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).



Confira a programação completa:



7h30 – Revista às tropas por parte do prefeito Allyson Bezerra, o 3° sargento da Polícia Militar e secretário municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, Cledinilson Morais, e o coronel Walmary Costa, comandante do CPR-1.



7h50 - Hasteamento das bandeiras e execução do Hino Nacional por parte da Banda Artur Paraguai ao lado do dispositivo oficial no adro da Capela de São Vicente;



8h – Início do desfile partindo da Escola de Artes, obedecendo a seguinte ordem:



Menção aos ex-combatentes – no dispositivo no adro da Capela de São Vicente;



1º - Banda Artur Paraguai;



2º - Rede Municipal de Ensino;



3º - Fanfarra Independente;



4º - Escola SESI/RN;



5º - Colégio Cívico Felipe Camarão;



6º - Grupo de Escoteiros:



167/RN Grupo Escoteiro do AR Monxorós;



08/RN Grupo Escoteiro Nossa Senhora Aparecida;



77º Grupo Escoteiro Prof. Hermógenes Nogueira da Costa;



180/RN Grupo Escoteiro do AR Carcará.



56/RN Grupo de Escoteiros Cruzeiros do Sul;



7º - Associação de Bombeiro Civil, Brigadista e Socorrista de Mossoró e Região;



8º - Desbravadores e Aventureiros;



9º - Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania;



10º - Grito dos Excluídos;



11º - TG 07-010 de Mossoró;



12º - Ex-atiradores (veteranos do Tiro de Guerra);



13º - 2º Batalhão de Polícia Militar;



14º - 12º Batalhão de Polícia Militar;



15º - Pelotão Ambiental PMRN;



16º - 2º Companhia Independente de Policiamento Rodoviário – 2º CIPRV;



17º - Corpo de Bombeiros Militar;



18º - Guarda Civil Municipal



19º - Desfile das viaturas da Frota Operacional – Desfile Motorizado



- 2º BPM;



- 12º BPM;



- 2º CIPRV;



- CBM;



- Guarda Civil Municipal;



- Agentes Municipais de Trânsito e Transportes;



- Defesa Civil;



- Polícia Civil;



- Departamento Penitenciário Estadual;



- Departamento Penitenciário Federal - Depen;



- Polícia Rodoviária Federal - PRF;



- SAMU.