Motorista devem ficar atentos a interdições de ruas para o desfile cívico-militar em Mossoró

Nesta quarta-feira (7), o Brasil celebra o bicentenário da Independência. O tradicional desfile cívico-militar acontecerá no prolongamento da avenida Alberto Maranhão, a partir das 8h. Nesta perspectiva, o Trânsito municipal orienta os condutores sobre as intervenções das vias no percurso do desfile.

De acordo com a SESDEM, as vias serão isoladas a partir das 6h da manhã desta quarta-feira (7). Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade, explica que as intervenções promovem mais segurança para o desfile.

“Para que o desfile aconteça de forma segura, a Secretaria de Mobilidade estará disponibilizando algumas intervenções por meio das operações juntamente com os agentes de trânsito.

As intervenções seguem da rua Campos Sales, próximo ao Mercado Vuco-Vuco, até a rua Felipe Camarão, compreendendo a extensão da avenida Alberto Maranhão. O mapa produzido pelo Departamento de Mobilidade detalha ponto a ponto os bloqueios nas vias.

“Muito importante o condutor ficar em alerta quanto às intervenções. Aquele que utiliza costumeiramente o trecho da avenida Alberto Maranhão, ou até mesmo aquele que vai prestigiar o desfile, esteja ciente das intervenções e procure rotas alternativas”, completou Luís Correia.