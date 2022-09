"É muito emocionante” diz estudante ao desfilar pela primeira vez no 7 de Setembro

A aluna Ana Karoline, da Escola Municipal Dolores do Carmo Rebouças, falou: “Estou muito emocionada em participar do desfile. "“Depois de dois anos de suspensão estamos hoje aqui presencialmente com as famílias mossoroenses trazendo esse belíssimo evento, que é o desfile do 7 de setembro. É um momento sempre importante de ser comemorado. Estamos comemorando também os 200 anos de Independência do Brasil”, diz Hubeônia Alencar, Secretária Municipal de Educação

O município de Mossoró comemorou nesta quarta-feira (7) o bicentenário da Independência do Brasil. O desfile cívico-militar realizado em 7 de setembro ocorreu na Avenida Alberto Maranhão, no Centro da cidade. O cortejo teve início ao lado da Escola de Artes e se encerrou no cruzamento com a Rua Frei Miguelinho.

O tradicional evento voltou a ser realizado presencialmente após dois anos. Em 2020 e 2021, o desfile não foi realizado por conta da pandemia da Covid-19. A secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar, destacou o resgate da data e valorização dos símbolos nacionais.

“Depois de dois anos de suspensão estamos hoje aqui presencialmente com as famílias mossoroenses trazendo esse belíssimo evento, que é o desfile do 7 de setembro. É um momento sempre importante de ser comemorado. Estamos comemorando também os 200 anos de Independência do Brasil”, disse a titular da SME.

Neste ano aproximadamente mil pessoas da pasta municipal participaram do desfile cívico-militar, sendo cerca de 500 alunos dos equipamentos da Secretaria de Educação. Entre as cinco centenas de estudantes da rede municipal estava a Jamille Yasmin. A aluna da Escola Municipal Ricardo Vieira do Couto, na comunidade rural do Jucuri, participou pela primeira vez do evento.

“Estou muito feliz em participar pela primeira vez do desfile. É uma emoção muito grande. É muito importante para nós honrarmos as bandeiras de Mossoró, do Rio Grande do Norte e do Brasil”, disse a estudante de 14 anos emocionada.

A aluna da Escola Municipal Dolores do Carmo Rebouças, Ana Karoline, também desfilava pela primeira vez e estava emocionada. ““Estou muito emocionada em participar do desfile. É a minha primeira vez e estou muito ansiosa. Nem sei o que dizer e que estou sentindo nesse momento. É muito emocionante”.

Quem também celebrou a data foi o diretor da Escola Municipal Raimundo Nogueira, Haroldo Dantas. “Para a escola e o Município é de grande importância participar desse momento tão histórico. É uma data importante. Trabalhamos com os alunos durante toda a semana a importância do dia 7 de setembro, que é uma data comemorativa de nosso país”.





PÚBLICO

O desfile cívico-militar teve uma boa participação popular. Ao longo da avenida Alberto Maranhão, a população prestigiou o desfile. Jucineide Lopes, moradora da comunidade de Jucuri, foi assistir sua filha desfilando pela primeira vez.

“É muito importante. Fazia tempo que eu não via um desfile assim e estou achando muito maravilhoso. Minha princesa está desfilando. A mãe está muito orgulhosa e estou muito emocionada”, disse. A mulher é mãe da estudante Jamille Yasmin.

Wendell Gomes, que reside no bairro Santo Antônio, foi também a avenida assistir ao desfile. Ele contou que já desfilou por diversas oportunidades na juventude e lembra com saudosismo desse momento importante para as pessoas exercerem a civilidade.

“Isso é muito bom e me faz lembrar dos tempos que participava também dos desfiles como estudante. Fico feliz em ver a população tendo essa oportunidade de demonstrar civilidade e poder comemorar a independência do Brasil, que nesse ano comemora 200 anos. É muito importante para todos nós e traz uma emoção ainda maior porque estamos voltando a assistir novamente o desfile de forma presencial”, disse.





FORÇAS DE SEGURANÇA

O desfile teve ainda a participação das forças de segurança. A programação teve início com revista às tropas pelo prefeito Allyson Bezerra, secretário municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, Cledinilson Morais, e o coronel Walmary Costa, do Comando de Policiamento Regional (CPR) 1, da Polícia Militar. Logo após houve o hasteamento da bandeira e execução do Hino Nacional pela Banda Sinfônica Artur Paraguai, ao lado da estrutura montada no adro da Capela de São Vicente.

As forças de segurança, agentes municipais de trânsito e guardas civis municipais desfilaram com efetivo a pé e em viaturas. O Exército Brasileiro, em Mossoró representado pelo Tiro de Guerra 07/010, participou com exibições da fanfarra e atiradores do destacamento.

A Polícia Rodoviária Federal apresentou também os veículos pertencentes à instituição. A Polícia Penal do RN participou do desfile cívico-militar, bem como o Corpo de Bombeiros, Destacamento de Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar, Departamento Penitenciário Federal e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).