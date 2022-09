CCZ já imunizou mais de 60% dos cães e gatos de Mossoró contra a raiva

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), disponibilizará na próxima sexta-feira (9) mais 12 pontos volantes para a continuidade da vacinação antirrábica em Mossoró. Os pontos funcionam das 8h às 12h ou enquanto durar o estoque de doses.

Conforme cronograma, haverá vacinação contra a raiva nas Unidades Básicas de Saúde Cid Salém Duarte, no Abolição IV; Ildone Cavalcante, no Barrocas; Joaquim Saldanha, no Santo Antônio; Raimundo Renê Carlos Castro, no Boa Vista; Lahyre Rosado, no Sumaré; Maria Soares, no Alto de São Manoel; Mário Lúcio de Medeiros, 3ª etapa do Vingt Rosado; Sueldo Câmara, Aeroporto; Maria Neide, Malvinas; além do stand da Mister, na entrada do Conjunto Nova Mossoró; e na sede do CCZ, na rua Moisés da Costa Lopes, bairro Nova Betânia.

O balanço mais recente do CCZ mostrou que a cobertura vacinal em Mossoró passou dos 60%. O número de caninos e felinos imunizados contra a raiva ultrapassou a marca de 24 mil.

A estimativa do órgão é imunizar 80% dos 38.118 animais domiciliares na segunda maior cidade do Rio Grande do Norte. A campanha de vacinação antirrábica teve início em 4 de julho e se estenderá até 28 de outubro. O Dia D está marcado para 10 de setembro.

A direção do CCZ explica as principais orientações aos tutores de animais domiciliados: podem ser vacinados cães e gatos a partir dos três (3) meses de idade; somente animais saudáveis devem ser vacinados contra a raiva; os cães devem ser conduzidos com coleiras por pessoas maiores de idade que possam conduzir com segurança o animal; cães bravos ou mordedores devem utilizar sempre focinheira apropriada para evitar acidentes; e os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas ou protegidos com mantas de pano com total segurança para evitar fuga durante a vacinação.

PONTOS VOLANTES NA SEXTA-FEIRA (9)

UBS CID SALÉM DUARTE – ABOLIÇÃO IV

UBS ILDONE CAVALCANTE – BARROCAS

UBS JOAQUIM SALDANHA – SANTO ANTÔNIO

UBS RAIMUNDO RENÊ CARLOS CASTRO – BOA VISTA

UBS LAHYRE ROSADO – SUMARÉ

UBS MARIA SOARES – ALTO DE SÃO MANOEL

UBS MÁRIO LÚCIO DE MEDEIROS – VINGT ROSADO 3ª ETAPA

UBS SUELDO C MARA – AEROPORTO

UBS AGUINALDO PEREIRA – ALTO DA PELONHA

UBS MARIA NEIDE - MALVINAS

STAND DA MISTER – NOVA MOSSORÓ

SEDE DO CCZ – RUA DR. MOISÉS DA COSTA LOPES – NOVA BET NIA