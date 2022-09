Homem é indiciado por tentar matar a companheira com um punhal em Assu

O crime aconteceu por volta das 2h desta quinta-feira (8). João Batista Varela Barca, de 43 anos, ligou para a Polícia Militar e contou o que tinha acabado de fazer. Preso e conduzido para a delegacia de plantão de Mossoró, ele confessou o crime e disse que aconteceu no momento de uma discussão entre o casal, que os dois estavam bebendo e que não lembra muito bem do ocorrido. Disse ainda que não tinha intenção de matar a companheira. A vítima, que teve o nome preservado, sofreu uma punhalada na região do pescoço. Ela foi socorrida pelos policiais para o hospital da cidade e, em seguida, transferida para o HRTM. João foi indiciado por tentativa de feminicídio e encaminhado para a Cadeia Pública, onde ficará à disposição da justiça.