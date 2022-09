Mais de 90 artistas se preparam para o espetáculo Auto da Liberdade

Os ensaios para o espetáculo Auto da Liberdade seguem a todo vapor. Após dois anos sem ser realizado por conta da pandemia Covid-19, o espetáculo está de volta e resgatará a memória dos quatro atos libertários de Mossoró. Mais de 90 artistas estão se preparando para a estreia que acontecerá dia 27 deste mês, na Estação das Artes Elizeu Viana.



A expectativa e emoção toma conta do elenco que se organiza para o Auto da Liberdade. Maria Helena vai participar pela primeira vez do espetáculo, a artista comentou que está contando os dias para a estreia.



“Quando recebi a ligação me convidando, nem conseguia conversar direito, me emocionei. Estou ensaiando muito, estudando bastante pra chegar lá e fazer bonito. Está incrível o processo, bem leve, todo mundo está amando participar, trazendo novas ideias e tentando inovar cada vez mais”, relatou.



Neste ano, a direção do Auto da Liberdade está por conta de Leonardo Wagner. O diretor conta sobre o avanço dos ensaios e enaltece o espetáculo que recorda os atos libertários de Mossoró. “O Auto da Liberdade é um grande espetáculo que conta a história dos quatro atos de Mossoró. Está tudo muito bacana, o processo está leve, o espetáculo será uma grande celebração”, disse Leonardo Wagner, diretor do Auto da Liberdade 2022.

“Todas as vezes que eu faço o espetáculo é uma emoção diferente, porque você vai se adaptando à história, e a história vai sendo desenrolada. Vai criando uma emoção e o público está dando um feedback. Você não fica normal, é uma emoção que faz tremer as pernas”, contou a artista mossoroense Tony Silva.



O espetáculo Auto da Liberdade acontecerá de 27 a 29 de setembro e evidencia a libertação dos Escravos em 30 de setembro de 1883, cinco anos antes da Lei Áurea; Motim das Mulheres, em 1875, quando as mulheres mossoroenses se manifestaram contra o alistamento militar dos homens na Guerra do Paraguai; Resistência ao Bando de Lampião, em 1927; Primeiro Voto Feminino, de Celina Guimarães Viana, em 1928.