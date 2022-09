Maisa recebe pela primeira vez o programa “Vida na Praça” nesta sexta, 9

O programa “Vida na Praça”, idealizado e executado pela Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (Semej) da Prefeitura de Mossoró, tem nesta sexta-feira (9) a sua primeira visita à zona rural do município.

A partir das 16h30, profissionais e estagiários de Educação Física estarão na praça Eulina Lima de Farias, na comunidade Maísa, levando aula de dança e treino funcional, promovendo saúde e bem-estar aos moradores da localidade.

A praça que receberá a caravana do programa “Vida na Praça" foi inaugurada no dia 29 de agosto passado, onde foi instalada a Academia da Saúde, equipamento composto de passeio, academia para a primeira idade, idosos e adolescentes, em 2.600 metros de área construída e um investimento da Prefeitura de Mossoró na ordem de R$ 464 mil.

VIDA NA PRAÇA

Semanalmente, o “Vida na Praça” visita dois bairros da zona urbana, e agora a zona rural, ocupando praças públicas para estimular a prática esportiva através de aulas de dança e treinamento funcional.

As visitas da caravana do programa acontecem sempre às quartas e sextas-feiras, com a programação sendo cumprida das 18h30 às 19h30.

Tendo sido iniciado no dia 24 de agosto passado, o programa “Vida na Praça” já visitou praças do Abolição I, Alto de São Manoel, Alto da Conceição e Alto do Sumaré.