PM baleado por assaltante no Monte Olimpo e ex-presidiário assassinado no Integração

No Integração, Hublênio Keiton Silva Santos, de 35 anos (foto à dir.), foi assassinado com vários tiros. Do outro lado da cidade, no Conjunto Monte Olimpo, um policial militar (nome reservado) foi assaltado e baleado duas vezes. Foi socorrido para o Hospital Regional Tarcísio Maia. Os crimes aconteceram na tarde deste domingo, dia 11, e serão investigados pela Polícia Civil. Foto: Wilton/Mossoró Patrulha.

O caso no Redenção aconteceu na Rua Sebastião Ferreira de Oliveira, local que a vítima passava pilotando uma motocicleta quando foi baleado várias vezes. A princípio, a polícia evitou falar sobre suspeitos e motivação para o crime.

Já na região do Monte Olimpo, o policial estava em casa, quando teria sido assaltado e já em fuga, o assaltante atirou duas vezes no policial, que foi inicialmente socorrido para a UPA do Alto São Manoel e depois para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

Em contato com o MH, o comando da Policia Militar confirmou que está em diligência nos dois casos. Informações para localizar os criminosos podem passar pelo 190. A vítima chegou ao Hospital Regional acordada, acenou para os colegas e entrou na unidade na maca.

O corpo de Hublênio Santos, que residia no Conjunto Nova Vida, do outro lado da cidade e tem passagens pelo sistema prisional por assalto, foi removido para exames na sede do Instituto Técnico-cientifico de Perícia. O trabalho foi acompanhado por uma equipe da Policia Civil de Plantão. O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró.

Já o caso do Policial Militar baleado, as informações é que a polícia está em diligência.