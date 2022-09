MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 12/09/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES

Porto Potengi: a porta do Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Norte

Bombeiros de Mossoró já registraram 56 ocorrências com fogo na primeira semana de setembro

Prefeitura de Mossoró publica decreto sobre uso de máscara em unidades de saúde

Nova York declara estado de emergência devido à disseminação da poliomielite

Polícia registra seis homicídios e um PM baleado por assaltante no final de semana em Mossoró

Justiça cassa mandato de prefeito e vice de Assu por compra de 15 votos

Jornais mostram como políticas de Bolsonaro armam o crime organizado

Homem nega marmita a eleitora de Lula e vídeo gera onda de solidariedade

Ministro Andre Mendonça vota para manter piso da enfermagem; placar é de 5 a 1 contra