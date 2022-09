Mossoró ultrapassa meta de vacinação antirrábica estabelecida pelo Ministério da Saúde

Atualmente, o município tem 31.809 cães e gatos vacinados contra a doença, o que representa um total de 83,44% dos animais domiciliados no município. “A gente atingiu a meta estipulada pelo Ministério da Saúde, mas já estamos estudando novas estratégias para aumentar o reforço vacinal e assim aumentarmos a quantidade de animais vacinados no município”, disse o diretor administrativo do CCZ, João Paulo.