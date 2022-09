Educação de Mossoró abre a V Feira de Ciências da Rede Municipal nesta quinta, 15

Começa oficialmente nesta quinta-feira (15), às 8h, a V Feira de Ciências da Rede Municipal de Ensino de Mossoró (FECIRME). O evento, que segue até a sexta (16), acontece pela primeira vez em um pavilhão exclusivamente montado para a feira, na Estação das Artes Elizeu Ventania, uma estrutura climatizada que oferece conforto e bem-estar aos estudantes, professores e visitantes.

A Fecirme apresentará ao público 180 mostras e projetos científicos que serão expostos por mais de 500 alunos, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, de 58 escolas da Rede Municipal.

Os trabalhos recebem a supervisão de aproximadamente 150 professores orientadores. A programação desta quinta segue até as 17h. Na sexta (16), as apresentações começam às 7h30, também com encerramento às 17h.

Uma das novidades da feira, além da estrutura instalada na Estação das Artes, é a presença de alunos do 1º ao 5º do Ensino Fundamental, grupo que, inclusive, já representa a maior parte dos estudantes no evento e também o maior número de mostras e projetos.

“Além da inserção dos alunos de 1º ao 5º ano no mundo da pesquisa, a Secretaria Municipal de Educação (SME) também apresenta como novidade nesta edição uma estrutura instalada na Estação das Artes, totalmente planejada e montada com exclusividade para a V Fecirme, proporcionando mais conforto e condições dignas aos professores e alunos que participarão do evento, bem como aos familiares que visitarão os estandes”, destaca a titular da SME, Hubeônia Alencar.

O coordenador da V Fecirme, professor Alexandre Andrade, ressalta a importância do evento para o fomento à pesquisa na Educação Básica.

“A Feira de Ciências da Rede Municipal é uma estratégia que a Secretaria de Educação vem adotando para fomentar a iniciação científica desde os alunos dos Anos Iniciais até os Anos Finais, incentivando o aluno a buscar a produção do conhecimento. Não é aquele aprendizado passivo, em que o professor apenas fala e o aluno escuta. Nós estimulamos os alunos a pesquisarem, a investigarem problemas da comunidade e a pensarem em soluções. Esse é o grande diferencial”, pontuou.

Nesta edição, a Fecirme conta com um incentivo adicional para promover o engajamento dos alunos em relação à ciência, a partir de projeto aprovado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), apresentado pelo professor Alexandre Andrade.

Além da disponibilização de recursos para realização da feira, o projeto também prevê a concessão de bolsa, durante seis meses, aos três alunos da equipe que alcançar o primeiro lugar no evento, bem como ao professor orientador do grupo vencedor

“O cidadão que for à Fecirme vai perceber o zelo e o compromisso da atual gestão municipal com a educação pública, mais que isso, o respeito com os filhos do trabalhador mossoroense, o qual vai poder ver de que maneira os impostos pagos estão retornando para a população. Investir em educação é atuar no presente para mudar o futuro”, concluiu a secretária Hubeônia Alencar.