Feira de Ciências da Rede Municipal de Mossoró reúne 180 mostras e mais de 500 alunos

Na manhã desta quinta-feira (15), foi realizada a abertura oficial da V Feira de Ciências da Rede Municipal de Ensino de Mossoró (FECIRME). A abertura aconteceu na Estação das Artes Elizeu Ventania com participação de representantes da Prefeitura de Mossoró, Câmara Municipal de Mossoró, universidades e escolas municipais, além de público visitante.



A Feira reúne 180 mostras e projetos científicos expostos por mais de 500 alunos, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, contemplando 58 escolas municipais. Neste ano, a novidade é a participação de estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.



“É um momento muito representativo em que estamos retornando com a feira de modo presencial. Hoje, estamos aqui realizando pela primeira vez uma feira com estrutura totalmente adequada e montada exclusivamente para o evento num pavilhão na Estação das Artes. É um investimento em ciência e educação realizado pela Prefeitura de Mossoró. São mais de 600 pessoas diretamente envolvidas na realização da feira num espaço digno e confortável para receber a população”, destacou Hubeônia Alencar, titular da Secretaria Municipal de Educação (SME).

A V FECIRME instalada na Estação das Artes conta com estrutura moderna, climatizada, em plenas condições para ofertar conforto aos alunos, professores e demais servidores, bem como visitantes. “Estou percebendo que a experiência aqui é de outro nível, algo que nunca passei. Estou aproveitando bastante. É a minha primeira vez aqui e pretendo se Deus quiser voltar no próximo ano. Eu incentivo a todos realizar bons projetos para que possam também participar e ter a oportunidade de aprender cada vez mais”, disse João Vitor, aluno da Escola Municipal Francisco de Assis Batista.



Os trabalhos dos alunos são supervisionados por cerca de 150 professores orientadores. “Nós começamos trabalhando na própria escola com os alunos criando as ideias, trabalhando metodologia cientifica, seu desenvolvimento. Um trabalho de preparação realizado desde as séries iniciais. Os alunos apresentaram suas ideias na feira de ciências na escola, foram selecionados para estar aqui e agora apresentam aquilo que desenvolveram para outros avaliadores”, contou Polly Freitas, professora da Escola Municipal Maurício Fernandes da Silva.

Estudantes da Escola Municipal Evilásio Leão, localizada no Sítio Hipólito, zona rural de Mossoró, trouxeram para feira projeto que trata acerca de aspectos da depressão. “O nosso projeto busca trazer conhecimento a nossa comunidade, uma vez que na zona rural as informações se tornam mais difíceis de chegar. Então, é uma oportunidade de expandir nossos conhecimentos cada vez mais”, declarou Raniela Pereira, aluna do 8º ano.



Nesta edição, a FECIRME conta com um incentivo adicional para promover o engajamento dos alunos em relação à ciência, a partir de projeto aprovado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), apresentado pelo professor Alexandre Andrade. Além da disponibilização de recursos para realização da feira, o projeto também prevê a concessão de bolsa, durante seis meses, aos três alunos da equipe que alcançar o primeiro lugar no evento, bem como ao professor orientador do grupo vencedor.



“A feira é uma culminância de todo um processo desenvolvido nas escolas. Nós iniciamos o ano letivo realizando uma preparação nas unidades de ensino e cada escola realiza a sua feira. A partir dos projetos mais destacados com bons resultados são selecionados para participar da FECIRME. Aqui na verdade é uma grande culminância de toda uma mobilização realizada nas escolas da rede”, frisou Alexandre Andrade, coordenador da V FECIRME.

A programação da V FECIRME segue até sexta-feira (16), das 7h30 às 17h. “Um momento importantíssimo para apresentar o resultado das aprendizagens construídas por nossas crianças nas escolas. É bom destacar que isso é fruto da feira de ciências nas escolas, evento que antecedeu esse momento. Após a FECIRME, teremos a feira regional em parceira com as universidades”, finalizou Hubeônia Alencar.