117 animais são castrados em Mossoró no primeiro mês de procedimentos

Nesta quinta-feira (15) completou um mês do início do procedimento de castração de cães e gatos realizados pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde. As primeiras castrações começaram no dia 15 de agosto passado.

Levantamento do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) mostra que foram castrados neste período 117 animais, somados com os caninos e felinos que passaram pelo procedimento durante esta quinta-feira. Diretor administrativo do CCZ, João Paulo destacou como positiva a quantidade de animais que passaram pela cirurgia nas primeiras semanas.

“Consideramos que é um bom número esses mais de 100 animais castrados neste primeiro mês de procedimentos. Temos uma clínica cadastrada e estamos recebendo outras clínicas que farão o cadastramento e assim aumentaremos a quantidade de animais conforme a gente tiver mais clínicas cadastradas”, disse.

Por dia, a estimativa é realizar o procedimento em cinco pets, totalizando 25 por semana e 100 mensais. “Após a implantação desse projeto há um mês, mais de 100 animais foram beneficiados, animais esses que terão sua qualidade de vida aumentada e não sofrerão com cios e crias indesejadas, contribuindo para a diminuição da superpopulação na cidade e, consequentemente, a diminuição do abandono e dos maus-tratos”, disse Gleice Carla Barbosa, do Abrigo Mossoró.

“Fui muito bem recebida na clínica. Minha gatinha também foi muito bem tratada e cuidada pela equipe da clínica. Essa iniciativa por parte da Prefeitura é muito importante para nós tutores e para nossos animais de estimação. É um trabalho muito relevante”, comemorou Neraci Farias. Ela é tutora da gatinha Lua, que passou pelo procedimento cirúrgico de castração.

O cadastro para realização da castração deve ser feito através da plataforma Mossoró Digital, que pode ser acessado pelo site da Prefeitura de Mossoró (prefeiturademossoro.com.br).

“O cadastro pode ser realizado no site da Prefeitura de Mossoró, através do Mossoró Digital. A pessoa clica na aba da Secretaria da Saúde e vai aparecer ‘Castração Animal’. É só clicar no link e selecionar se a pessoa é tutor ou uma instituição. Ela vai preencher todas as informações e depois submeter o formulário e aguardar a ligação do setor responsável na regulação”.

Podem se cadastrar para agendamento do procedimento ONGs protetores de animais e tutores de animais. Com o cadastro realizado pela internet, a clínica mantém o contato com o responsável do animal para acompanhamento e realização do procedimento.

“É uma política pública efetivada no município de Mossoró. Não é uma ação, é uma política pública. Estamos cuidando da saúde animal e isso também nos traz saúde para a população e menos animais abandonados nas ruas”, finalizou Morgana Dantas, secretária de Saúde de Mossoró.