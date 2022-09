Interdição de parte da rua Anatália de Melo Alves segue até o dia 30 de setembro

Parte da rua Anatália de Melo Alves, nos Paredões, em Mossoró, seguirá interditada até o dia 30 de setembro. A via permanece com interdição total no trecho próximo ao cruzamento com a rua Afonso Pena e o galpão de A Construtora.

A obra está avançando e as valas estão sendo fechadas à medida que o serviço vai sendo feito. Por questão de segurança do trabalho, a obra deve seguir uma série de recomendações e por isso houve adiamento para liberação total das vias.

A recomendação é que motoristas evitem o local em função da movimentação de veículos e do andamento da obra. Após a instalação da rede na rua, será feita a ligação para as residências beneficiadas, iniciando a segunda etapa da obra nesse trecho.

NOVO TRECHO

No dia 4 de outubro, a obra continua no trecho entre a Afonso Pena até proximidades do rio Mossoró. Também será feita a escavação de valas na rua Anatália de Melo Alves para instalar redes de esgoto e depois fazer a ligação para as residências.