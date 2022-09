Linha de Ônibus do bairro Odete Rosado começa a operar na próxima segunda-feira, 19

A partir desta segunda-feira (19), moradores do bairro Odete Rosado, zona Norte, serão beneficiados com linhas de ônibus de segunda a sábado. O itinerário possui 21,9 km de extensão, com rotas que contemplam escolas, universidades, unidades de saúde, delegacias entre outros estabelecimentos públicos. Com a linha, o programa “Ônibus no Bairro'' passa a contemplar mais de 30 regiões e localidades de Mossoró.

O programa “Ônibus no Bairro”, da Prefeitura de Mossoró, segue avançando e ampliando a oferta de linhas para diversas regiões da cidade. A partir desta segunda-feira (19), moradores do bairro Odete Rosado, zona Norte, serão beneficiados com linhas de ônibus de segunda a sábado.



O itinerário possui 21,9 km de extensão, com rotas que contemplam escolas, universidades, unidades de saúde, delegacias entre outros estabelecimentos públicos. Com a linha, o programa “Ônibus no Bairro'' passa a contemplar mais de 30 regiões e localidades de Mossoró.



Secretário de Segurança, Cledinilson Morais enaltece o trabalho do município em oferecer um transporte seguro e de qualidade. O titular destaca que os veículos contam com acessibilidade e que possuem tecnologia de ponta oferecendo um serviço de qualidade à população.



“Seguimos melhorando e ampliando o serviço de transporte público municipal. A Prefeitura de Mossoró investe no transporte público aumentando a frota de veículos nas ruas. São ônibus totalmente acessíveis, com inclusão para todos. Ônibus com biometria, integração, aplicativo para acompanhamento de rotas, vários serviços e tecnologias. Vamos continuar avançando com um serviço de qualidade à população”, frisou.



Waldemar Araújo, diretor da empresa Cidade do Sol, destaca que a linha beneficiará diretamente universitários da cidade. “A partir desta segunda-feira daremos início à operação da linha Odete Rosado. O itinerário atenderá também aos estudantes da Uern e Ufersa, possibilitando mais uma opção de transporte”, pontuou.



O município seguirá investindo em mobilidade urbana, melhorando a qualidade de vida da população. Na próxima segunda-feira (26), o bairro Santo Antônio será beneficiado com a ampliação do programa. A linha de ônibus entra em operação proporcionando mais uma opção de transporte aos moradores.



O horário dos ônibus pode ser consultado por meio das redes sociais da empresa Cidade do Sol, concessionária responsável pelo transporte público municipal