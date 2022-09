Universidades de Mossoró seguem disponibilizando espaços para imunização da população

A campanha "Mossoró Vacina", idealizada pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), continua nesta semana em três universidades, sendo duas delas particulares e uma pública.

Nesta segunda-feira (19), a Faculdades Nova Esperança (Facene) realiza o dia D da vacinação. É aberta para a população a imunização contra Covid-19, febre amarela e Influenza.

Já exclusivamente para alunos que irão para estágio, a vacinação é da meningite meningocócica e tríplice viral. A ação ocorre das 8h às 11h e das 14h às 20h.

A Universidade Potiguar (UnP) programou para esta segunda (19) e quinta-feira (22) vacinas de rotina, Influenza e poliomielite.

Já na terça (20) e quarta-feira (21) a imunização é para Covid-19 e febre amarela. A atividade ocorre nos três turnos. Pela manhã acontece das 7h30 às 11h30. Já na parte da tarde é das 13h30 às 17h e à noite das 19h às 21h.

Por fim, a Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Faen-Uern) continua vacinando contra esses agravos de segunda a quinta-feira, das 12h às 19h.

Vale salientar que a primeira dose da vacina contra a Covid-19 é aplicada em pessoas a partir dos 3 anos de idade. A segunda dose é para adolescentes a partir dos 12 anos, obedecendo o intervalo para a 1ª dose preconizado pelo Ministério da Saúde. Para crianças de 3 a 11 anos também é permitido a primeira e segunda dose.

A terceira dose é permitida a pessoas a partir dos 12 anos, após 4 meses da aplicação da 2ª dose. Por fim, a quarta dose passa a ser oferecida também às pessoas de 18 anos que tomaram a 3ª dose há quatro meses.

Em relação à vacinação contra a Influenza, Mossoró está imunizando a população em geral a partir de 6 meses de vida, além dos grupos prioritários. O município também iniciou a aplicação da quinta dose da vacinação em imunocomprometidos.

A campanha contra a poliomielite é direcionada a crianças menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias). Já a multivacinação é para atualização da caderneta da criança e do adolescente menor de 15 anos. As duas campanhas se encerram na próxima sexta-feira (9). Para a febre amarela o público-alvo é de 9 meses a 59 anos.