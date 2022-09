PMM não realizará o projeto “Viva Rio Branco” nos próximos dois domingos, 25 de setembro e 2 de outubro

A suspensão das atividades nos dias citados acontece em virtude da realização da 73ª edição da Prova Ciclística Governador Dix-sept Rosado, que acontecerá no próximo dia 25, e da realização das eleições 2022, no dia 2 de outubro, quando eleitores de todo o país vão às urnas. O retorno das atividades do projeto “Viva Rio Branco” está previsto para o dia 9 de outubro.