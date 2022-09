Secretaria realiza projeto para incentivar o empreendedorismo entre jovens da zona rural

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), está fomentando o empreendedorismo aos jovens das comunidades rurais do município. A iniciativa acontece via programa “Mossoró Rural” com cursos que são ministrados na zona rural.

O projeto “Jovem Empreendedor Rural” visa despertar nos participantes ideias voltadas ao empreendedorismo, destacando suas potencialidades, habilidades. Nessa linha, a iniciativa acontece na perspectiva de incentivar os jovens à elaboração de um plano de ação denominado “Meu Projeto de Vida”.

As ações do projeto iniciaram pelo Polo Maísa. “Começar desde cedo a realizar um projeto de vida é algo que pode ser muito útil no futuro. Isso representa uma perspectiva do que os jovens esperam para a vida, além de ser uma forma eficaz de mostrá-los que vale a pena investir nos estudos”, destacou Júlia Costa, economista da Seadru.

“O projeto de vida trabalhará teoria e prática simultaneamente, de modo que os jovens consigam identificar suas habilidades, anseios, desejos para o futuro e, também, traçarem planos estratégicos para conseguirem atingir suas metas”, acrescentou Júlia Costa.

A intenção da Seadru é expandir o projeto levando para outras comunidades rurais do município. “O projeto tem como objetivo trabalhar diretamente com o jovem para que perceba que com o planejamento, iniciativa, proatividade e ousadia ele consegue alcançar os voos que possa desejar. Isso no que diz respeito aos negócios rurais e não rurais. É uma forma do jovem compreender que tendo perspicácia, engajamento e coragem pode ser o que quiser”, explicou Faviano Moreira, secretário municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Conforme cronograma de atividades planejadas para o mês de setembro, a próxima comunidade rural a receber o projeto é a Agrovila Paulo Freire, no Polo Maísa.

O projeto “Jovem Empreendedor Rural” é desenvolvido em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (FUNCERN).