Escola Estadual João Paulo II é alvo de tentativa de incêndio em Mossoró

De acordo com a diretor da Escola, Raimundo Nonato, o incêndio ocorreu por volta das 2h da madrugada quando vizinhos perceberam o fogo e acionaram o Corpo de Bombeiros e a Policia Militar. O fogo danificou o portão da frente, a fachada, uma janela e a parte lateral da escola. A Escola João Paulo II tem cerca de 500 alunos. As aulas foram suspensas para reparos na estrutura e pintura das paredes. Ainda segundo a direção, a parte elétrica da Escola não foi danificada e os alunos retornam as aulas normalmente nesta quarta-feira (21).