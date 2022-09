Uern comemora 54 anos de existência; Assembleia Universitária acontece no próximo dia 28. A Assembleia Universitária acontecerá no Teatro Lauro Monte Filho, às 16h. A cerimônia será transmitida ao vivo no canal da Uern no YouTube e no canal 15.2 da TCM. Durante a cerimônia, haverá ainda a homenagem a professores e técnicos-administrativos agraciados com títulos honoríficos. A programação do aniversário da Universidade conta ainda com a exposição Fotográfica, Missa em Ação de Graças, Culto Evangélico e Culto aos Orixás.

As comemorações alusivas ao aniversário de 54 anos da Uern têm início na próxima semana, com a realização de Missa em Ação de Graças na quarta-feira (21) e do Culto Evangélico na quinta-feira (22).



A celebração continua na tarde de terça-feira (27), com o Culto aos Orixás, no Pátio da Reitoria.



Já no dia 28, ocorre a Assembleia Universitária, no Teatro Lauro Monte Filho, às 16h. A cerimônia será transmitida ao vivo no canal da Uern no YouTube e no canal 15.2 da TCM. O evento marca a principal solenidade de comemoração do aniversário da instituição.



“A Uern chega aos seus 54 anos de existência firmando-se como patrimônio vivo do povo potiguar. Uma história marcada por muita garra, dedicação e trabalho de pessoas que ousaram e ousam sonhar com uma universidade socialmente referenciada, inclusiva e includente, comprometida com a diversidade, com a equidade e com os direitos humanos. Temos muito a comemorar. Vamos, juntos e juntas, construir uma universidade cada vez mais forte. Viva a Uern”, ressalta a reitora da Uern, professora Cicília Maia.



Durante a cerimônia, haverá ainda a homenagem a professores e técnicos-administrativos agraciados com títulos honoríficos.



Os interessados em acompanhar presencialmente a Assembleia devem confirmar sua participação, até o dia 23, através do formulário presente no site da Universidade.



A programação do aniversário da Universidade conta ainda com a exposição Fotográfica Negro e Lindo, no dia 30 de setembro, na Pinacoteca José Gurgel, na Reitoria da Uern.