Estreia do Auto da Liberdade acontece na próxima terça-feira (27) na Estação das Artes. O espetáculo faz referência aos quatro atos libertários de Mossoró. Composto por mais de 90 profissionais, neste ano a encenação trabalha os quatro elementos da natureza: água, terra, fogo e ar. A estreia do espetáculo acontecerá na próxima terça-feira (27), iniciando pontualmente às 21h. As apresentações seguem até o dia 29 de setembro, com entrada franca.

FOTO: REPRODUÇÃO