Sedint vistoria reforma do mercado Vuco-Vuco; Obra será entregue no final do ano. Atualmente no mercado Vuco-Vuco estão funcionando 150 boxes, essa reforma vai ampliar esse número possibilitando mais organização entre os comerciantes que estão na expectativa de verem a concretização de um projeto que aguardavam há anos. A obra está avaliada em R$ 3.245.294,92 e para agilizar o processo de reforma a equipe têm trabalhado para garantir o cumprimento do prazo de entrega.

Na tarde desta quarta-feira (21), o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de inovação e Turismo (Sedint), Franklin Filgueira, esteve no mercado Vuco-Vuco para acompanhar o andamento das obras de reforma do equipamento.

“Essa construção tem tudo a ver com Mossoró. Tínhamos aqui uma série de atividades que não eram reguladas e as pessoas trabalhavam sem a mínima condição. Então essa obra veio justamente para organizar e criar um espaço mais adequado e humanizado, onde teremos 8 boxes de restaurantes e criamos uma pequena praça de alimentação. Nosso desejo é que esse equipamento seja um ponto de visitação de quem vem a Mossoró”, declarou o secretário Franklin Filgueira.



Atualmente no mercado Vuco-Vuco estão funcionando 150 boxes, essa reforma vai ampliar esse número possibilitando mais organização entre os comerciantes que estão na expectativa de verem a concretização de um projeto que aguardavam há anos.

“Antes de começar as obras, os comerciantes eram muito descrentes devido as promessas de outras gestões que não foram cumpridas. Mas acompanhando o andamento das obras, eles estão bem esperançosos que dias melhores virão. Essa obra vai melhorar o serviço aqui no Vuco-Vuco porque temos muitos comerciantes que trabalham precariamente nas calçadas tentando ganhar o pão de cada dia. E essa reforma vai dar um bom suporte para que eles possam desenvolver o comércio com essa estrutura toda moderna e confortável. Aqui vai ser um presente para cada comerciante contemplado”, frisou o diretor do Vuco Vuco-Vuco, Alfredo Carneiro.

A obra está avaliada em R$ 3.245.294,92 e para agilizar o processo de reforma a equipe têm trabalhado para garantir o cumprimento do prazo de entrega. “Começamos a obra no mês de abril e pretendemos entregar até o final do ano. Queremos entregar uma estrutura que comporte todos os segmentos que pertencem ao mercado há anos, com melhorias em sua estrutura e trazendo novidade como é o caso do pequeno espaço que funcionará como praça de alimentação”, disse o mestre de obras Kelio Bezerra.



“Queremos que esse mercado cresça e se desenvolva se tornando um espaço em que as pessoas possam ter acesso a uma renda e a um serviço de qualidade. A grandiosidade dessa reforma é uma marca dessa gestão que sempre preza pela qualidade das obras na cidade”, concluiu o secretário Franklin Filgueira.