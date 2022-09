10,7 mil crianças de 1 a 5 anos não se vacinaram contra paralisia infantil em Mossoró

O município de Mossoró tem 10 mil e 700 crianças que ainda não tomaram a vacina contra a paralisia infantil. A Prefeitura Municipal de Mossoró, através da Secretaria de Saúde, intensifica a campanha para convencer as famílias a levarem seus filhos aos postos de saúde.

O coordenador de imunizações de Mossoró, Etevaldo Lima, disse que até a manhã deste dia 23 de setembro de 2022, haviam se vacinado apenas 4.312 crianças, faltando ainda 10.762. No geral, foram vacinados apenas 28%, sendo que a meta é vacinar acima de 95% das crianças.

O quadro é muito preocupante. A Secretária Municipal de Saúde, Morgana Dantas, reconhece esta preocupação e informa que está sendo feito um esforço para os pais das crianças de 1 a 5 anos procurem os postos de saúde em Mossoró para tomar a vacina.

Nesta sexta-feira, 23, estão abertas em campanha de multivacinação todas as Unidades Básicas de Saúde de Mossoró. Em alguns postos de saúde, existe um esforço pessoal dos servidores para atrair as crianças para tomarem a vacina, como ocorre no Santa Júlia.

“Nós preparamos uma ação para as crianças para chamar o público neste dia D. As nossas agentes estão fantasiadas de ‘Emília’, de ‘Boneca’. Temos também algodão-doce, pipoca, balões, pirulitos para atrair as crianças para esse momento e mostrar a elas a importância dessa vacinação”, disse a diretora. A UBS abrange, além do Santa Júlia, o conjunto Por do Sol, Integração, Redenção, parte do Abolição IV e Abolição V.

“O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde é aumentar a cobertura vacinal da poliomielite. Temos no momento 10.763 crianças que ainda precisam tomar as duas gotinhas. A gente espera que a população compareça neste dia D. Todas as equipes das Unidades Básicas de Saúde estão mobilizadas em prol deste dia”, disse.

Etevaldo Lima lembra que Mossoró não tem falta de vacina para outras doenças, como já começa a ocorrer em outros municípios. “Alguns municípios já não têm mais Influenza, outros não têm mais Coronavac. Em Mossoró não está faltando vacina, o que necessitamos é que a população procure os serviços para revertemos essas baixas coberturas vacinais”, finalizou.