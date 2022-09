Bairro Santo Antônio passa a contar com linha de ônibus de segunda a sábado

A espera dos moradores do bairro Santo Antônio por ônibus acabou. A Prefeitura de Mossoró amplia o transporte coletivo da cidade, contemplando o bairro localizado na zona Norte. A partir desta segunda-feira (26), o bairro passará a contar com ônibus de segunda a sábado.

O itinerário com destino ao centro da cidade também possibilitará conexões com outros bairros. A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), investe em mobilidade, beneficiando e melhorando a qualidade de vida da população.

Mais de 500 mil reais já foram investidos no transporte público do município. Com a nova linha, mais de 30 regiões e localidades serão atendidas com transporte público de qualidade, como explica Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade.

“A partir desta segunda-feira os moradores do grande Santo Antônio vão contar com ônibus no bairro. É a Prefeitura de Mossoró melhorando e aprimorando o transporte público da cidade. São ônibus modernos, com tecnologia de ponta. Os moradores do bairro, por exemplo, poderão acompanhar em tempo real a localização do ônibus, saber em qual horário o ônibus passará em sua rua, isso é muito interessante, traz comodidade à populaçaõ”, enfatizou Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade.

CONFIRA O ITINERÁRIO COMPLETO:

IDA – R. Fco Pascoal, R. João Cordeiro, R. Seis De Janeiro, R. Orlando Dantas, R. Melo Franco, R. Zeca Cirilino, R. Calistrato Nascimento, R. Fca Mendonça De Souza, R. Cícero Ferreira Souto, R. Zeca Cirilino, Av. Alberto Maranhão, R. João Cordeiro, R. Venceslau Braz, R. Afonso Pena, R. Marechal Deodoro, Av. Dix Neuf Rosado, R. Dix Sept Rosado, R. Santos Dumonte, Cel Gurgel, R. Nísia Floresta, Av. Cunha Da Mota, R. Frei Miguelinho.

VOLTA - R. Frei Miguelinho, Av. Alberto Maranhão, R. Meire E Sá, R. Dr. Mário Negócio, Av. Marechal Deodoro, R. Prudente de Morais, R. Venceslau Braz, R. João Cordeiro, Av. Alberto Maranhão, R. Zéca Cirilino, R. Cícero Ferreira Souto, R. Fca Mendonça De Souza, R. Calistrato Nascimento, R. Zéca Cirilino, R. Melo Franco, Tv Pedro Velho, R. Seis De Janeiro, R. Orlando Dantas, R. Lira Tavares, R. Nicácia Costa Araújo, R. Fco Pascoal.

Conheça os horários das linhas acessando as redes oficiais da empresa Cidade do Sol, concessionária responsável pelo transporte público da cidade. Confira: Clique aqui

https://www.instagram.com/cidadedosoloficial/