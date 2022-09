Cortejo da Liberdade será realizado na próxima sexta-feira (30) em Mossoró

Dentro das comemorações da Festa da Liberdade 2022, a Secretaria Municipal de Cultura promoverá na próxima sexta-feira (30) o Cortejo da Liberdade.

O desfile cívico, militar, cultural e comemorativo será realizado na avenida Rio Branco, a partir das 18h, evidenciando os momentos marcantes do município quanto ao Motim das Mulheres, Primeiro Voto Feminino, Abolição dos Escravos e a Resistência ao Bando de Lampião.

Os quatro atos libertários de Mossoró serão trabalhados na temática dos elementos da natureza: água, terra, fogo e ar. Participarão do cortejo a Banda de Música Arthur Paraguai, alunos da Rede Municipal de Ensino e as forças de segurança do Estado e do Município.

O desfile cultural contará com a participação dos seguintes grupos: Dias melhores virão; Motim das mulheres; Revolta das mulheres; Filhos recrutados; Soldados repressores; Libertação dos escravos; Abolição da escravatura; Grupos de negros; Afro Brasil; Enfim, a liberdade; Resistência; Resistência ao Bando de Lampião; Voto feminino; e Cidade do sol.

O cortejo seguirá com o desfile comemorativo, com a proposta de enaltecer a cultura e a arte de Mossoró, com a participação dos grupos: Mossoró em festa; Quadrilhas juninas; Agremiações carnavalescas; Maracatu; Tribo de índios; e Grupos folclóricos.

O desfile continua com a presença de técnicos das Secretarias de Cultura, Segurança e Educação da Prefeitura de Mossoró. Em seguida, o cortejo finaliza com a participação do Grupo dos Excluídos.