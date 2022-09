UBS Dr. Helênio Gurgel é entregue pela Prefeitura de Mossoró à população dos Pereiros

A população da comunidade Pereiros, localizada no bairro Alto da Conceição, passa a contar com uma Unidade Básica de Saúde (UBS) totalmente reformada e equipada. Isso porque nesta terça-feira (27), a Prefeitura de Mossoró realizou a entrega das novas instalações da UBS Dr. Helênio Gurgel.



A obra de reforma na UBS dos Pereiros contemplou manutenção geral na estrutura física, revisão de toda sua cobertura, substituição das luminárias, tomadas e interruptores danificados, balanceamento de cargas do quadro de distribuição, revisão dos pontos hidráulicos e sanitários. Além disso, houve a reativação de ala interditada, substituição de portas e janelas e pintura geral de todo o prédio da unidade.

“Desde 2019, após uma chuva que derrubou o telhado, os funcionários estavam trabalhando na UBS José Leão, no Alto da Conceição. Agora, os servidores recebem de volta a sua unidade com muito entusiasmo. As equipes passaram o final de semana trabalhando para que o prédio pudesse ser entregue à comunidade que não precisará se deslocar até outro bairro. Um prédio todo recuperado com sala de vacina, dentista, oferecendo o melhor à população”, destacou Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.



Maria do Socorro Paiva, moradora dos Pereiros, reconhece a importância do funcionamento da UBS no bairro. “Agradeço primeiramente a Deus e depois à Prefeitura de Mossoró pela reforma nesta unidade. Eu saía de minha casa sozinha, caminhando para ir até a UBS no Alto da Conceição. Agora, basta abrir a porta de casa que eu já chego na nova unidade. Vai ser bom demais pro meu dia a dia, melhorando minha vida, pois vou verificar minha pressão, diabetes. Vou ter acesso a serviços bem próximos a minha residência”, disse.

A dona de casa Maria Luzimar também aprovou a reforma realizada pela gestão municipal na unidade básica de saúde. “Agradeço demais à Prefeitura de Mossoró, pois antes eram muitas as dificuldades. Tínhamos que pagar carro para se descolar até a outra unidade e eu tenho uma mãe de mais de 90 anos de idade. Agora, pertinho de casa fica tudo melhor. Eu adorei mesmo”, declarou a moradora.

O investimento da Prefeitura de Mossoró na obra é de cerca de 110 mil reais. “O que a população mais solicitava à gestão era a volta da UBS Helênio Gurgel para o bairro Pereiros. Hoje, estamos entregando a UBS totalmente reformada e acessível à população. Uma unidade nova, equipada, refrigerada para oferecer aos moradores serviços de qualidade. Tudo isso após encontrarmos a UBS abandonada e que agora está sendo entregue totalmente revitalizada, em pleno funcionamento”, elencou Rodrigo Lima, titular da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB).