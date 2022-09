“Jovem Empreendedor Rural” realiza ações na Agrovila Nova União, no Polo Maísa

A Prefeitura de Mossoró segue percorrendo comunidades do município com o projeto “Jovem Empreendedor Rural”. Na Agrovila Nova União, no Polo Maísa, a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru), realizou novas ações de empreendedorismo com os jovens da localidade.

Na oportunidade, os jovens participaram do plano de ação denominado “Meu projeto de vida”. A iniciativa promove o desenvolvimento pessoal e profissional desse grupo. São exploradas as habilidades, talentos, capacidades empreendedoras, oportunidades, entre outros aspectos.

Entre as ferramentas utilizadas com os jovens participantes estão: quadrinhos, quebra-cabeça cronometrado, dentre outros jogos. São iniciativas que fomentam o trabalho em equipe, estratégias para respostas rápidas, tomada de decisões e liderança.

O secretário municipal de Agricultura, Faviano Moreira destaca a importância do projeto para os jovens da zona rural do município. “O projeto tem como objetivo trabalhar diretamente com o jovem para que perceba que com o planejamento, iniciativa, proatividade e ousadia ele consegue alcançar os voos que possa desejar. Isso no que diz respeito aos negócios rurais e não rurais. É uma forma do jovem compreender que tendo perspicácia, engajamento e coragem pode ser o que quiser”, declarou o titular da Seadru.

O projeto “Jovem Empreendedor Rural” acontece dentro do programa “Mossoró Rural” e é desenvolvido em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (FUNCERN).