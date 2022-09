Médico explica a importância da vacina para o crescimento saudável das crianças

A queda na procura pela imunização, especialmente após o início da pandemia, preocupa pediatras, que alertam os pais para a importância de manter em dia o cartão de vacinação para o crescimento saudável das crianças. O Ministério da Saúde prorrogou a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação até o próximo dia 30 de setembro. Em Mossoró, apenas 32% do público-alvo da campanha recebeu a dose do imunizante. Segundo o levantamento da Secretaria de Saúde, mais de 10 mil crianças com idades entre 1 e 5 anos ainda não se vacinaram.

“Os números são realmente alarmantes. Precisamos chegar em 95% de cobertura e não estamos nem perto disso. Não podemos deixar que uma doença já erradicada, grave e sem tratamento retorne”. O alerta foi feito pelo pediatra Dr. Luiz Gonzaga publicado nas redes sócias do Portal Mossoró Hoje.

A queda na procura pela imunização, especialmente após o início da pandemia, preocupa pediatras, que alertam os pais para a importância de manter em dia o cartão de vacinação para o crescimento saudável das crianças. O Ministério da Saúde prorrogou a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação até o próximo dia 30 de setembro.



Em Mossoró, apenas 32% do público-alvo da campanha recebeu a dose do imunizante. Segundo o levantamento da Secretaria de Saúde, mais de 10 mil crianças com idades entre 1 e 5 anos ainda não se vacinaram.





“Atualmente as pessoas estão com receio de vacinar seus filhos e isso está fazendo com que doenças raríssimas como o sarampo, e até mesmo erradicas como a poliomielite, retornem, e isto nos preocupa. Precisamos da união de todos para que a Poliomielite não retorne. Levem seus filhos para atualizar suas vacinas. Vacinem-se”, enfatiza Dr. Luiz Gonzaga.

As campanhas de vacinação vão coincidir com a imunização contra a Covid-19 em andamento. Com isso, as vacinas da Covid-19 poderão ser administradas de maneira simultânea ou com qualquer intervalo com as demais vacinas do Calendário Nacional, na população a partir de três anos de idade.

Essa semana a prefeitura de Mossoró em mais uma tentativa de chegar a essas pessoas, da continuidade a vacinação nas 47 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município e em dois pontos extras. AFaculdade de Enfermagem da UERN abrirá uma sala de vacinação e disponibilizará todas as vacinas de rotina do calendário. A imunização no local terá início às 12h30. O mesmo horário será adotado entre terça-feira (27) e quinta-feira (29). A vacinação ocorrerá até as 19h durante estes dias.



O outro ponto extra será na Paróquia de São Paulo Apóstolo, durante a Festa de São Miguel Arcanjo. A vacinação ocorrerá nos dias 27, 28 e 29. A equipe da SMS aplicará doses de vacinas, como Covid-19, Febre Amarela, Influenza e Poliomielite. A ação ocorrerá das 18h às 21h.