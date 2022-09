Parceira público-privada vai garantir uma nova UBS aos moradores do bairro Itapetinga e região. A Unidade Básica de Saúde será construída em parceria do Município de Mossoró com a empresa Contrel Construções Ltda. A iniciativa é possível a partir de lei municipal que entrou em vigor em dezembro de 2021, que dispõe sobre a regulamentação de doação de bens móveis e imóveis e de serviços, por particular, ao Município. A doação do imóvel por parte da empresa foi oficializada através de publicação no Jornal Oficial de Mossoró (JOM) nesta terça-feira (27). A nova unidade atenderá moradores do Cidade Oeste, Tropical Ville, Cidade Verde, Estreito e comunidades rurais da região.

FOTO: REPRODUÇÃO