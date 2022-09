Caern em Mossoró recebe doações de óleo de cozinha usado e tampinhas plásticas

A sede da Caern, também conhecida como a Caixa d’água da Alberto Maranhão, em Mossoró, possui ponto de coleta de óleo de cozinha usado e de tampinhas plásticas.

O coletor dos materiais está localizado dentro do escritório de atendimento ao público. Quem quiser contribuir pode deixar os recicláveis na Companhia e ajudar o meio ambiente.

É importante o engajamento da população e dos restaurantes e lanchonetes que produzem grande quantidade de óleo. O descarte inadequado causa danos ao sistema de esgoto.

A maior parte das obstruções de esgoto são causadas por materiais jogados indevidamente na pia, vaso sanitário e lavanderias. O óleo utilizado na cozinha e descartado na rede se solidifica, impedindo a passagem de esgoto nas tubulações. O transtorno é visto por meio de derramamento de efluentes na rua.

A Caern é parceira do Instituto Lixo Zero, que em agosto deste ano lançou o projeto que ajuda o meio ambiente e também instituições de caridade. Todo o óleo arrecadado é doado para o Albergue de Mossoró que reverte a venda do óleo em renda para a instituição.

Já as tampinhas são doadas para a Associação de Pessoas com Deficiência de Apodi, que reverte o que arrecada com as tampinhas na aquisição de cadeiras de rodas.

COLETA SELETIVA

A sede da Caern em Mossoró possui coleta seletiva de todo o resíduo que produz desde 2019, com lixeiras separadas em cada sala. Os Auxiliares de Serviços Gerais foram treinados para fazer a coleta em separado do lixo seco e úmido.

No total já foi encaminhada mais de 1 tonelada de material reciclável, entre plástico, papelão, papel e vidro, para a Associação dos Catadores de Mossoró (ASCAMAREM). Além do que é produzido na sede, os empregados também fazem coleta em suas residências e contribuem com a Associação de Catadores.