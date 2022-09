Prefeitura de Mossoró realiza busca ativa de vacinação contra a poliomielite. A equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) Sinharinha Borges, no bairro Barrocas, realiza a busca ativa de crianças de 1 ano a menores de 5 para a imunização contra a doença. A campanha prossegue até a próxima quinta-feira (29). A vacinação está ocorrendo também nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nos dois pontos extras desta semana, que são a Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FAEN/UERN) e na Paróquia de São Paulo Apóstolo, durante a Festa Miguel de Aracanjo.

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), tem utilizado de todas as estratégias para aumentar a cobertura vacinal da campanha nacional contra a poliomielite no município. Durante esta semana a equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) Sinharinha Borges, no bairro Barrocas, realiza a busca ativa de crianças de 1 ano a menores de 5 para a imunização contra a doença.



Diretora da unidade, Luana Amaral destaca que esse trabalho realizado pelo equipamento vem de bastante tempo e cobre as áreas descobertas. “Estamos em uma área descoberta. A nossa equipe vem para ela e realiza a busca ativa destas crianças que ainda não receberam a gotinha contra a pólio”, iniciou.



“É um trabalho que realizamos regularmente. Temos uma equipe preparada para essa ação. Quando, por algum motivo, as pessoas não podem se deslocar à UBS nós passamos nessas áreas e realizamos a vacinação nas crianças que não tomaram a vacina e também em idosos e acamados que não conseguem se deslocar até a nossa unidade”.

Coordenador de Imunizações da SMS, Etevaldo Lima ressalta a importância do trabalho de busca ativa e pede que a população faça sua parte e leve as crianças para receber as gotinhas e ficarem imunizadas contra o agravo.



“É importante que a população faça sua parte e busque o serviço de vacinação ou atenda esse pessoal que está na busca ativa dessas crianças. Nós não podemos retroceder. A poliomielite está com risco iminente de ser reintroduzida no nosso país. A única forma de combater esse agravo é a vacinação. Contamos com o apoio de toda a sociedade”.



A campanha prossegue até a próxima quinta-feira (29). A vacinação está ocorrendo também nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nos dois pontos extras desta semana, que são a Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FAEN/UERN) e na Paróquia de São Paulo Apóstolo, durante a Festa Miguel de Aracanjo.



Na FAEN/UERN a vacinação ocorre das 12h30 às 19h e na Paróquia das 18h às 21h.