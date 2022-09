Pagamento dos salários de setembro é antecipado pela Prefeitura de Mossoró

A Prefeitura de Mossoró realizou, nesta quarta-feira (28), o pagamento antecipado dos salários de setembro do funcionalismo municipal. A dedicação do Município para honrar o compromisso salarial evidencia o reconhecimento da Prefeitura ao trabalho desenvolvido pelos servidores.



A realização do pagamento injeta R$ 21 milhões na economia da cidade e corresponde aos salários e adicionais. O recurso permitirá movimentação financeira, beneficiando diversos segmentos que compõem a estrutura econômica de Mossoró.



A especial atenção da Prefeitura para o pagamento em dia dos salários está alinhada à política de valorização do servidor municipal. A antecipação dos salários de setembro também demonstra a organização administrativa do Município, que permitiu a reserva do recurso e assegurou honrar o compromisso com os servidores.