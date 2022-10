Parque Municipal de Mossoró funcionará normalmente nos feriados e fim de semana. Além do funcionamento no sábado (1º) e domingo (2), o parque ecológico estará aberto ao público também no feriado municipal de 30 de setembro (Abolição da Escravatura) e no feriado de 3 de outubro (Mártires de Cunhaú e Uruaçu). O Parque Municipal fica aberto das 5h às 18h. O Parque Municipal Prof. Maurício de Oliveira fica localizado na Av. Dr. Almir de Almeida Castro, Centro, Mossoró

O Parque Municipal Prof. Maurício de Oliveira funcionará normalmente nos próximos dias. A Prefeitura de Mossoró, por meio da Diretoria Executiva de Meio Ambiente e Urbanismo (DEMURB), informa que o equipamento segue aberto ao público no fim de semana e nos próximos dois feriados.



“Gostaríamos de informar à população mossoroense e turistas que mesmo com o feriadão o nosso Parque funcionará normalmente. O espaço estará aberto nos horários convencionais já conhecidos pelo público. É um local agradável, numa área verde, onde há o contato direto com a natureza. Uma ótima opção na cidade para aproveitar com amigos e familiares”, declarou Regilene Paiva, diretora do Parque.



O Parque Municipal Prof. Maurício de Oliveira fica localizado na Av. Dr. Almir de Almeida Castro, Centro, Mossoró-RN.