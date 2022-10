Teto do Trattoria pega fogo e Bombeiros evita que as chamas destruíssem o restaurante

A suspeita inicial do Corpo de Bombeiros, é que o incêndio tenha começando nos cabos da usina de energia solar instalada no teto; O Trattoria fica localizado no coração do Bairro Nova Betânia, em Mossoró-RN.

O teto do Restaurante Trattoria pegou fogo durante a madrugada desta sexta-feira, 30, e o Corpo de Bombeiros de Mossoró conseguiu agir a tempo de evitar que o restaurante fosse todo destruído pelas chamas. A suspeita inicial é que o incêndio tenha começando nos cabos da usina de energia solar instalada no teto do restaurante.

O incêndio foi visto pelos moradores dos prédios próximos, que acionaram o Corpo de Bombeiros, que fica perto e chegou rápido ao local. O trabalho foi para conter as chamas, que consumia a madeira no teto e a rende elétrica instalada na usina de energia solar, que os profissionais do Corpo de Bombeiros não descartam ser a fonte do incêndio.

O Corpo de Bombeiros já foi acionado em outras ocasiões para conter incêndio que teve início em tetos ou em equipamentos relacionados a energia solar. A recomendação da instituição é quando for contratar o serviço, contratar profissionais gabaritados. Em Mossoró, existe várias empresas que atuam neste setor e vários engenheiros trabalhando. É só escolher um.

Foto no teto do restante Trattoria