Mossoró segue recomendação da Sesap e prorroga campanha de vacinação contra a Pólio

Mossoró seguiu a recomendação da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) e prorrogou até a próxima terça-feira (11) a campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação.

A campanha se encerraria na última sexta-feira (30). A vacinação contra a pólio é direcionada a crianças de 1 ano a menores de 5 anos.

A Secretaria Municipal de Saúde continuará a vacinação nos pontos extras, nas Unidades Básicas de Saúde e na busca ativa, sendo que neste caso os agentes de saúde vão de casa em casa vacinar aquela criança que ainda não está protegida contra o agravo.

Nesta semana a vacinação ocorre nas 47 Unidades Básicas de Saúde, no horário normal de funcionamento, na Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FAEN/UERN), das 12h30 às 19h, de segunda a quinta-feira, e na Universidade Potiguar (UnP), das 7h30 às 11h30, das 13h30 às 17h e das 19h às 21h.

Na UnP, às segundas e quintas são ofertadas vacinas de rotina, Influenza e poliomielite. E às terças e quintas os imunizantes são da Covid-19 e febre amarela. A FAEN/UERN oferta todas essas vacinas nos quatro dias.

Na manhã desta terça-feira (4), Mossoró contabilizava 6.376 crianças imunizadas contra a pólio nesta faixa etária. O número corresponde a 42% do público-alvo estimado da campanha, que é de 15.074 crianças.