Programação da campanha Outubro Rosa será lançada nesta quarta-feira em Mossoró

A campanha “Outubro Rosa” em Mossoró será lançada nesta quarta-feira (5). O lançamento ocorrerá no auditório da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FACS/UERN), a partir das 8h30. Toda a programação do "Outubro Rosa" em Mossoró será divulgada no lançamento da campanha.



A Secretaria Municipal de Saúde, através da Atenção Primária em Saúde, vai realizar diversas ações durante todo o mês. O foco da campanha neste ano será na prevenção e promoção à saúde.



“É importante demais a campanha "Outubro Rosa" porque as pessoas desconhecem os fatores de risco que contribuem para que a mulher esteja vulnerável”, disse Suiann Costa, coordenadora da Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher.



“Serão realizadas durante todo o mês várias atividades. Vamos orientar às mulheres sobre os fatores de risco do câncer de mama e de útero. Estaremos realizando diversos tipos de ações em todas as Unidades Básicas de Saúde, principalmente, mostrando que a prevenção é a melhor forma de se combater a doença”.



Suiann Costa lembra que a temática é trabalhada durante todo o ano pelo Município e que o mês de outubro reforça esse trabalho realizado. “Todos os equipamentos do Município trabalham essa temática durante todo o ano. Outubro é mais um mês que reforçamos esse trabalho”, destacou.



A campanha “Outubro Rosa” é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama. O câncer de mama é o mais incidente em mulheres de todas as regiões, com taxas mais altas nas regiões Sul e Sudeste. Já em relação aos óbitos, constitui na primeira causa de morte por câncer na população feminina em todas as regiões do Brasil, exceto na região Norte, onde o câncer do colo do útero ocupa essa posição.