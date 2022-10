Prefeitura e UFRN abrem vagas em cursos de recepcionista e vendedor para jovens de Mossoró

Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC) e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) está disponibilizando vagas para cursos de recepcionista e vendedor em Mossoró.

As oportunidades fazem parte do programa “Novos Caminhos”, do Ministério da Educação (MEC). Ao longo desta semana, as inscrições estão voltadas, por exemplo, para turmas que serão formadas na Escola Municipal Heloísa Leão, no bairro Bom Jesus.

No total, o programa oferece 250 vagas, sendo que parte delas já foi preenchida, com aulas em andamento na Escola Municipal Marineide Pereira da Cunha, bairro Santa Delmira, e na Escola de Artes (Centro). Para a região do Bom Jesus, são 60 oportunidades disponibilizadas, sendo 30 para o curso de recepcionista e 30 para o curso de vendedor.

Para as vagas na região do Bom Jesus, as inscrições seguem até a sexta-feira (7) e podem ser realizadas na própria Escola Heloísa Leão, no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do bairro e ainda na sede da Semasc, no Centro Administrativo (bairro Aeroporto).

“O público-alvo desses cursos são pessoas a partir de 15 anos, desde que estejam devidamente matriculadas em escola. A partir dos 18 anos já não há mais essa obrigação, desde que o interessado tenha concluído o Ensino Médio. Se ele ainda for aluno, precisa apresentar a comprovação de vínculo”, explicou Vinícius Monteiro, chefe de Gabinete da Secretaria de Assistência Social e Cidadania.

De acordo com Vinícius, as aulas na Escola Heloísa Leão serão iniciadas logo após a formação das turmas.

“As aulas começam a partir do momento em que as turmas são fechadas, contempladas com a totalidade de alunos, por isso que já existem turmas em andamento na Escola Marineide Pereira, bem como na Escola de Artes. Estamos para iniciar as aulas no CEEP e agora na Heloísa Leão”, enfatizou.

A moradora Maria Rosimeire foi à Escola Heloísa Leão na tarde desta terça-feira (4) realizar a inscrição de seus dois filhos João Victor e Jaime Ribeiro.

“Eu agradeço desde já a oportunidade. Qualificação é sempre importante para jovens e adolescentes que pretendem entrar no mercado de trabalho”, pontuou.

Os cursos têm duração aproximada de dois meses, com 160 horas no total. Na Heloísa Leão, as aulas acontecerão no período noturno, de segunda a sexta.

“O aluno interessado, que frequentar regularmente o curso, terá direito a uma bolsa de cerca de R$ 320,00, e essa bolsa poderá auxiliar ele em vários quesitos, inclusive nas questões estudantis”, afirmou Vinícius Monteiro, acrescentando ainda:

“Os professores que ministram as aulas foram selecionados pela UFRN. Os cursos possuem certificação e padrão de qualidade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A Secretaria fica muito contente em disponibilizar essa grande oportunidade para os jovens. A nossa equipe está pronta para atender os interessados da melhor forma possível”, concluiu.