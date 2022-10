Consumidores de Mossoró devem gastar R$ 121, em média, com presentes no Dia das Crianças. Em Mossoró, a projeção é que cerca de 93 mil mossoroenses irão às compras nesta data comemorativa, movimentando cerca de R$ 11 milhões no comércio local, valor 13,3% maior do que o calculado no levantamento feito em 2021, quando foram estimados próximo de R$ 10 milhões na economia de Mossoró. O gasto médio por pessoa é de R$ 121,41, sendo que 56% pretendem pagar as compras no cartão parcelado.

O Dia das Crianças em Natal e em Mossoró deve movimentar cerca de R$ 188 milhões esse ano no comércio do estado. O número é 22,4% maior do que o período computado em 2021, quando o valor registrado havia sido perto de R$ 154 milhões. A população das duas maiores cidades do Rio Grande do Norte pretende ir às compras, sendo 63,7% em Natal e 49,4% em Mossoró, com gasto médio acima dos cem reais, segundo números divulgados pelo Instituto Fecomércio RN.

A pesquisa também mostra que 81,2% dos entrevistados disseram que irão comprar o presente na semana que antecede o Dia das Crianças. Os produtos mais procurados pelos mossoroenses serão brinquedos (57,8%), roupas (33,3%), calçados (6,8%) e eletrônicos (4,4%). A maior parte dos consumidores ouvidos (49,2%) pretendem comprar apenas um item para presentear.



Já em relação ao local de compra, a pesquisa apurou que o comércio de rua ainda é o principal alvo para 55% dos entrevistados, enquanto os shoppings ficam atrás, como opção para 30,5% dos consumidores. O gasto médio por pessoa é de R$ 121,41, sendo que 56% pretendem pagar as compras no cartão parcelado.



Em Natal, o Instituto Fecomércio RN ouviu 601 pessoas e em Mossoró, 500 pessoas, entre os dias 02 e 12 de setembro. A margem de erro é de quatro pontos percentuais e o índice de confiabilidade de 95%.