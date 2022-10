Vereadores de Mossoró debatem o PL da Lei Orçamentária Anual para 2023 nesta quarta, 6

Na oportunidade, a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão apresentará síntese do projeto do Executivo (21/2022). Outras secretarias municipais, como Fazenda e Controladoria-Geral, também participarão da audiência. Parte do chamado tripé orçamentário, ao lado do Plano Plurianual (PPA) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a LOA estima receitas e fixa despesas para o Município. Toda e qualquer ação da Prefeitura, para ser executada, precisa está prevista na Lei Orçamentária Anual. É ela quem estabelece quanto será investido em saúde e educação, por exemplo.