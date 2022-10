Saúde de Mossoró instala ponto de vacinação contra a Pólio na Praça de Eventos nesta quinta, 6

Coordenador do Programa Nacional de Imunização da SMS, Etevaldo Lima explica que a medida é mais uma estratégia para aumentar a baixa cobertura vacinal no município, que encontra-se na casa dos 44%. As duas gotinhas que previne contra a paralisia infantil serão aplicadas no horário das das 17h às 20h, na praça localizada no Corredor Cultural, ao lado da Estação das Artes.