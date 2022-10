Mossoró é um dos 100 melhores municípios do país no segmento de Tecnologia da Informação. O dado é da 8ª edição do Ranking Connected Smart Cities (CSC). A cidade ficou em 90º lugar entre os municípios brasileiros do ranking no eixo de inovação tecnológica, que objetiva mapear os municípios com maior potencial de desenvolvimento no Brasil através de indicadores que retratam inteligência, conexão e sustentabilidade.

De acordo com a 8ª edição do Ranking Connected Smart Cities (CSC), de forma pioneira, Mossoró aparece entre os 100 melhores municípios do país no segmento de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

A cidade ficou em 90º lugar entre os municípios brasileiros do ranking CSC no eixo de inovação tecnológica, que objetiva mapear os municípios com maior potencial de desenvolvimento no Brasil através de indicadores que retratam inteligência, conexão e sustentabilidade.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, destacou a contribuição que o poder público municipal tem dado para incentivar esse segmento.

“Dentro do conceito de governo digital, aperfeiçoamos e buscamos oferecer à população cada vez mais serviços on-line pelo portal da Prefeitura, através do programa ‘Mossoró Digital’, lançado ano passado, além de integrarmos sistemas e implantarmos soluções tecnológicas que dão celeridade aos procedimentos administrativos. Também fomentamos e induzimos a criação de um ecossistema tecnológico a partir da criação da lei das startups, por exemplo”, frisou o gestor.

Foram avaliados, entre os municípios brasileiros, aspectos, como serviços ofertados à população por meio do uso de sistemas, percentual de empregos no setor TIC, cobertura 4G no município, percentual de empregos formais de nível superior, bilhete eletrônico de transporte público, cadastro imobiliário, centro de controle e operações, incubadoras, semáforos inteligentes, velocidade média das conexões, entre outros aspectos.

SOBRE O RANKING CSC

O Ranking Connected Smart Cities é um estudo desenvolvido pela Urban Systems desde 2015 que congrega 75 indicadores em 11 eixos temáticos: mobilidade, urbanismo, meio ambiente, tecnologia e inovação, economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo, governança e energia.