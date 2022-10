Defesa Civil monitora e orienta a população de Mossoró sobre o combate a queimadas. De acordo com o coordenador do Departamento de Monitoramento Alertas e Desastres da Prefeitura de Mossoró, Weydson Mariano, a população pode ajudar com a boa prática, evitando atear fogo em lixo urbano ou promovendo a limpeza do solo através de queimadas. Mariano lembra que realizar queimadas é crime ambiental e gera consequências. A Prefeitura de Mossoró disponibiliza ao Corpo de Bombeiros caminhões-pipa para o auxílio no combate a incêndios. Com a central de atendimento funcionando 24h, a Defesa Civil pode ser acionada através do número emergencial 199.

Com o avanço da estiagem, a Defesa Civil de Mossoró e o Corpo de Bombeiros registraram na primeira semana de outubro, 25 queimadas florestais no município. O Departamento de Monitoramento, Alertas e Desastres da Prefeitura de Mossoró orienta a população sobre medidas para evitar incidentes.



De acordo com o coordenador do Departamento de Monitoramento, Weydson Mariano, a população pode ajudar com a boa prática, evitando atear fogo em lixo urbano ou promovendo a limpeza do solo através de queimadas. Mariano lembra que realizar queimadas é crime ambiental e gera consequências.



“Estamos em um clima quente e seco, cenário propício para queimadas e incêndios. Uma ponteira de cigarro que é jogada na estrada pode causar danos irreversíveis à fauna e à flora do nosso bioma. Alerto também sobre as queimadas que são feitas de forma intencional, o que é considerado crime ambiental. Em todos os casos, além de acionar o Corpo de Bombeiros, a população pode acionar também a Defesa Civil através da central de atendimento”, explicou.

A Prefeitura de Mossoró disponibiliza ao Corpo de Bombeiros caminhões-pipa para o auxílio no combate a incêndios. Com capacidade limitada, os caminhões precisam ser reabastecidos continuamente, conforme a ocorrência. Nesse sentido, para maior eficiência do serviço, a Defesa Civil garante o abastecimento das viaturas no local dos trabalhos.



Comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Mossoró, o tenente Quintino destaca a importância do apoio à agilidade no combate aos incêndios. “Esse trabalho em conjunto é importante porque nosso caminhão tem uma capacidade limitada, portanto, quando estamos em um incêndio de grandes proporções precisamos reabastecer nossa viatura, esse apoio é bem importante”, frisou.



Com a central de atendimento funcionando 24h, a Defesa Civil pode ser acionada através do número emergencial 199. Titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), Cledinilson Morais enfatiza a parceria da Prefeitura de Mossoró com o Corpo de Bombeiros local.



“A Defesa Civil vem acompanhando os casos de queimadas em Mossoró. Desde o início da estiagem, a equipe acompanha dois casos. Temos uma parceria muito forte com o Corpo de Bombeiros. A Prefeitura de Mossoró disponibiliza caminhões-pipas para o auxílio às equipes no combate a incêndios. É uma parceria que possibilita uma agilidade muito grande na realização do serviço”, pontuou Cledinilson Morais.