Veja onde vacinar o filho contra a paralisia neste sábado e domingo, em Mossoró

Até as 16 horas deste sábado, dia 8, as equipes vão está vacinando crianças contra a paralisia infantil nas UBs do Ouro Negro, Sumaré, Boa Vista e Abolição IV. Neste domingo, dia 9, das 17h as 20 horas, as equipes de vacinação vão está na Praça de Eventos, da Estação das Artes, no Centro de Mossoró. A meta é vacinar 7.900 crianças de 1 a 5 anos que ainda não compareceram aos postos de vacinação para tomar as gotinhas que podem salvar a vida delas. O coordenador de imunizações de Mossoró, Etevaldo Lima, observa que neste sábado também estão sendo aplicadas vacinas contra Febre Amarela, Covid19, entre outras.

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), continua intensificando as ações de busca ativa para a vacinação de crianças de 1 ano a menores de 5 anos contra a poliomielite.

Neste sábado, dia 8, as equipes de vacinação vão está nas UBS do Sumaré, Boa Vista, Ouro Negro e Abolição IV, até as 17h.

Neste domingo (9), até 16h, equipes da Saúde da Família da SMS estarão na Praça de Eventos, localizada entre a Praça da Criança e a Estação das Artes Eliseu Ventania, na Avenida Rio Branco, no Corredor Cultural.

Neste sábado (8) a Secretaria de Saúde abriu quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Sumaré, Boa Vista, Ouro Negro e Abolição IV, exclusivamente para a imunização deste público alvo e também para as demais vacinas que estão sendo aplicadas em simultâneo a pólio (Covid-19, Febre Amarela, entre outras).

“A Secretaria de Saúde continua a intensificação na busca ativa dessas mais de 7 mil e 900 crianças que ainda faltam tomar as duas simples gotinhas que previnem contra a paralisia infantil. Convocamos pais e responsáveis que levem seus filhos a um dos pontos de vacinação e imunizem seus filhos”, disse o coordenador do Programa Nacional de Imunização (PNI), Etevaldo Lima. Neste sábado a vacinação ocorre até as 16 horas.

Morador do condomínio Alphaville, no bairro Bela Vista, Julio Cesar aproveitou que a UBS Cid Salem Duarte, no bairro Abolição IV, estava aberta e vacinando as crianças, levou sua filha de 3 anos para se imunizar contra a pólio e febre amarela.

“Hoje eu trouxe minha filha para atualizar a carteirinha vacinal. Ela tomou o reforço da pólio e também vai tomar a vacina contra a febre amarela. Eu recomendo que quem ainda não trouxe seu filho para vacinar vá até a UBS mais próxima e também vacine seu filho”, disse o pai de Sarah Filgueira.