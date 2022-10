Bispo Dom Mariano completa 75 anos e deve entregar Carta Renúncia ao Papa Francisco

O Bispo Dom Mariano Manzana completa 75 anos de vida no próximo dia 13 de Outubro e, por ocasião deste aniversário, seguindo o Código de Direito Canônico, deve apresentar uma Carta Renúncia ao Papa Francisco, nomeará um novo Bispo para a Diocese de Mossoró. A Diocese de Mossoró tem a alegria de convidar todos os fiéis para a Solene Celebração Eucarística pelo 75º aniversário natalício do nosso pastor. A missa às 19h na Catedral de Santa Luzia, na Praça Antônio Vigário Joaquim, no Centro de Mossoró-RN. Nesta data, também será lançado o livro “Diocese de Mossoró: 18 anos de missão” e um documentário, produzido pela TCM Telecom, que faz memória ao bispado de Dom Mariano.

O Bispo Dom Mariano Manzana completa 75 anos de vida no próximo dia 13 de Outubro e, por ocasião deste aniversário, seguindo o Código de Direito Canônico, deve apresentar uma Carta Renúncia ao Papa Francisco, nomeará um novo Bispo para a Diocese de Mossoró.

A Diocese de Mossoró tem a alegria de convidar todos os fiéis para a Solene Celebração Eucarística pelo 75º aniversário natalício do nosso pastor. A missa às 19h na Catedral de Santa Luzia, na Praça Antônio Vigário Joaquim, no Centro de Mossoró-RN.

Nesta data, também será lançado o livro “Diocese de Mossoró: 18 anos de missão” e um documentário, produzido pela TCM Telecom, que faz memória ao bispado de Dom Mariano.

Programação

6h30 - Oração das Laudes - Santuário do Sagrado Coração de Jesus- Centro de Mossoró

Leitura da Carta de Renúncia pela Rádio Rural de Mossoró

8h - Inauguração do Centro Diocesano de Memórias e café da manhã com a imprensa no Seminário Santa Teresinha

15h - Visita ao Abrigo Amantino Câmara para entrega da lavanderia, instalação da Sala de Fisioterapia e início da pintura do prédio.

19h - Missa em Ação de Graças pelos 75 anos de vida de Dom Mariano e lançamento do livro “Diocese de Mossoró: 18 anos de missão” e exibição do documentário produzido pela TCM Telecom.

Renúncia

Aos 75 anos, a Igreja pede que os bispos apresentem a carta de renúncia ao cargo que desenvolvem na Igreja. O Código de Direito Canônico prescreve: O Bispo diocesano, que tiver completado setenta e cinco anos de idade, é solicitado a apresentar a renúncia do ofício ao Sumo Pontífice, que, ponderando todas as circunstâncias, tomará providências. (Cân.401-§ 1).

Dom Mariano redige a carta, assina e a envia ao Papa. A partir do envio o passo seguinte dependerá do Papa, que tomará a decisão de aceitá-la, e no momento em que julgar oportuno, nomeará um novo bispo para a Diocese de Mossoró.

“Quanto a mim, enquanto for bispo desta Diocese, me dedicarei com amor à minha responsabilidade, como tenho procurado fazer desde o dia 17 de setembro 2004, quando na Catedral eu assumi o meu ofício. Por um lado, tenho consciência de que, quando for aceita a minha renúncia, poderei continuar colaborando com a Igreja de muitos outros modos. E estarei sempre em oração pela nossa Diocese e em agradecimento a todos. Muito obrigado!”, afirma Dom Mariano.

História

Dom Mariano Manzana nasceu em 13 de outubro de 1947, numa pequena cidade chamada Mori, na região de Trentino-Alto Ádige na Itália. No dia 26 de junho de 1973 foi ordenado padre na Catedral de Trento, passando a servir como sacerdote na Paróquia Pio X até 1976. Com vocação para a vida missionária, tinha a consciência de que, a qualquer momento, poderia ser convocado para outra missão.

Missão

As dificuldade em encontrar padres que atuassem na Diocese de Mossoró, relatadas por Dom Gentil Diniz Barreto (na época) ao Bispo de Trento, que visitava o Brasil, foi o inicio para o processo da vinda de Pe. Mariano para o Brasil.

Em 1977, o então Pe. Mariano Manzana chega ao Brasil para assumir a Paróquia de Umarizal, como vigário paroquial até o ano de 1993. Foi também professor de ensino religioso, no período de 1978-1993, na rede estadual de ensino de Umarizal (RN) e de 1991-1993 foi professor de História Eclesiástica, no curso de Teologia, do Centro Superior de Iniciação Teológica da Diocese de Mossoró. Além de sacerdote no município, o Pe. Mariano foi Diretor Espiritual no Seminário Maior de João Pessoa (PB), com o objetivo de acompanhar todos os seminaristas que eram encaminhados pela Diocese. Também assumiu as paróquias de Alexandria e Caraúbas.

Em 1994, retornou à Itália para assumir a função de Diretor do Centro Missionário Diocesano de Trento. Cargo em que permaneceu até sua nomeação para ser bispo de Mossoró. No ano de 2004, recebeu o convite para assumir como sexto bispo a Diocese de Mossoró. Em 15 de junho do mesmo ano, foi nomeado Bispo da Diocese de Santa Luzia de Mossoró.

Em 5 de setembro de 2004, Pe. Mariano recebeu, na Itália, a Ordenação Episcopal pelas mãos de Dom Luigi Bressan. Em 17 de outubro do mesmo ano tomou posse numa bonita, solene e festiva cerimônia na Catedral de Santa Luzia em Mossoró. Atualmente, além da função de bispo Diocesano, é o bispo referencial pela segunda vez da Comissão para Animação Bíblico-Catequética do Regional Nordeste II da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e Chanceler da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte.