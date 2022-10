Prefeitura ensina como melhorar a produção de mel de jandaíra na Maísa

A Aula prática para os pequenos produtores de mel de abelha sem ferrão, a meliponda, também estendida para os estudantes do curso de zootecnia do SENAR, recebeu o nome de "Papo Rural". Nesta edição, foi realizado no Assentamento Pomar, no Polo Maísa, com a participação de produtores de Cordão de Sombra, Mulungunzinho, Assentamento Favela, Jurema e da região da Maísa: "Estamos mostrando aqui na prática como o apicultor pode melhorar a eficiência desses apiários e incrementar sua renda familiar", diz Faviano Moreira, secretário de Agricultura de Mossoró

A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU) realizou nesta manhã deste sábado (8) mais uma edição do "Papo Rural", projeto que integra o Mossoró Rural, desenvolvido pela Prefeitura de Mossoró, através da pasta municipal. A atividade ocorrida no Assentamento Pomar, no pólo Maísa, foi sobre técnicas de apicultura.

Participaram do momento agricultores de comunidades rurais do município, como Cordão de Sombra, Mulungunzinho, Assentamento Favela, Jurema e do polo Maísa, além de alunos do curso técnico de zootécnia, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), em parceria com a Secretaria de Agricultura de Mossoró.





“Aqui eles vão ver na prática as sugestões e indicações dos técnicos de limpeza de quadro, de ninho, de melgueira, ou seja, as principais técnicas de manejo para ter eficiência. O nosso diferencial desta atividade é que os instrutores são apicultores assistidos pelo Mossoró Rural e possuem vasta experiência na cadeia produtiva”, explicou o secretário de Agricultura do município, Faviano Moreira.





O titular da Seadru destacou que Mossoró tem apicultores que faturam entre R$ 20 mil e R$ 40 mil por ano com a atividade. “Estamos mostrando aqui na prática como o apicultor pode melhorar a eficiência desses apiários. Essa atividade vai incrementar sua renda e fazer com que ele tenha sustentabilidade na atividade”, completou.

Luís Nazareno, aluno do curso de zootecnia, destacou a importância da aula prática. Ele também é apicultor. “A apicultura é uma atividade que gera renda, sustenta famílias, principalmente no Nordeste brasileiro. É muito importante para os alunos do curso de zootécnica participar desse momento. Assim como eu, que sou apicultor, os demais colegas vão ter conhecimento dessa grande atividade que é a apicultura”, disse.





O instrutor e consultor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Flaviano Lira, que essa consultoria tem o intuito de reduzir possíveis perda com os enxames neste período de pós safra. “O propósito da Secretaria de Agricultura juntamente com o Sebrae é mostrar para os apicultores que eles possam ter o conhecimento maior e fazerem esse manejo nas suas coméias para melhoram a sua produtividade”, encerrou.

O “Papo Rural” é realizado em parceria com Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (FUNCERN) e Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA).